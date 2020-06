Wybory 2020. Frekwencja wyborcza - ile osób głosowało? Dane PKW

Wybory 2020. Frekwencja wyborcza - ile osób głosowało? Dane na ten temat przedstawia PKW. Pierwsze wyniki frekwencyjne poznaliśmy w niedzielę po godzinie 13.30. Co właściwie oznacza termin frekwencja i jak wyglądała ona w poprzednich wyborach, np. w 2015 r.?

Frekwencja w wyborach 2020. W niedzielę 28 czerwca od godziny 7.00 do 21.00 można głosować na terenie całej Polski – trwa pierwsza tura wyborów prezydenckich. Ile osób zagłosowało? Pierwsze dane dotyczące frekwencji ogłosi PKW podała po 13.30 - wyniosła ona 24,08 procent do godziny 12.00. Kolejne dane PKW opublikuje o godzinie 18.30. Wówczas dowiemy się, ile osób do wieczora wzięło udział w wyborach prezydenckich.

Kilka słów na temat frekwencji w wyborach 2020 powiedział już szef PKW Sylwester Marciniak o godzinie 10.30 na konferencji prasowej. – Póki co, zanosi się na wysoką frekwencję – stwierdził. Od rana długie, ciągnące się nawet do kilkuset metrów kolejki przed lokalami wyborczymi pokazują również stacje telewizyjne.

Państwowa Komisja Wyborcza jest organem, który odpowiada za podawanie do wiadomości publicznych danych dot. frekwencji wyborczej. Komunikaty ogłaszane są na podstawie danych, które spływają do PKW z poszczególnych okręgów wyborczych. PKW prezentuje całościowy wynik głosów w całym kraju.

Frekwencja wyborcza – co to jest?

Frekwencja wyborcza to inaczej odsetek osób, które mają prawo do oddania głosu w wyborach lub innej formie głosowania, np. referendum. W przypadku referendum frekwencja pełni znaczącą rolę – bowiem od jej wysokości zależy czy wyniki danego referendum będą uznane za ważne i obowiązujące.

Frekwencja w poprzednich wyborach

Ostatni raz wybieraliśmy prezydenta w 2015 r. Wybory prezydenckie cztery lata temu wygrał Andrzej Duda, kandydat z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Jak wówczas informowało PKW, w I turze wyborów prezydenckich w 2015 r. zagłosowało 14 898 934 obywateli naszego kraju – frekwencja wyniosła 48, 96 procent. W II turze wyborów prezydenckich była ona znacznie wyższa – wyniosła 55,34 procenta. Swój głos oddało wtedy 16 742 938 Polaków.

