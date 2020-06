Nieprawidłowości w jednym z lokali wyborczych. ''Te głosy będą nieważne''

Wybory prezydenckie 28 czerwca 2020 rozpoczęły się punktualnie o godzinie 7. Lokale wyborcze, przed którymi od rana tworzą się gigantyczne kolejki, pozostaną otwarte do godziny 21. Po zakończeniu ciszy wyborczej na radiozet.pl podamy szacunkowe wyniki wyborów oparte na badaniu exit poll dla TVP, TVN i Polsat.

Jak informuje ''Tygodnik Podhalański'', w jednym z lokali wyborczych w Zakopanem wyborcy głosowali na kartach bez czerwonej pieczęci.

''W Zakopanem, na Chramcówkach KO nr 7 ludzie głosowali na kartach bez czerwonej pieczęci. Interweniują w naszej redakcji. Pytamy w Komisji Okręgowej. Te głosy będą nieważne. Co mają zrobić skoro już oddali głos? Nawet na tym zdjęciu widać takie karty'' -czytamy we wpisie na Twitterze.

Grażyna Długosz z Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu poinformowała, że głos oddany na karcie z jedną pieczęcią będzie nieważny. O sprawie została poinformowa straż miejska.

Wybory prezydenckie. Jak głosować?

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości. Dokument pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie wyborców i dopuszczenie go do głosowania. Jeśli wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców.

Na dole każdej karty znajdzie się informacja o sposobie głosowania. Autentyczność karty będą potwierdzały: wydruk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej (za granicą jest to pieczęć konsulatu) oraz odcisk pieczęci obwodowej komisji wyborczej.

Aby oddać ważny głos, należy wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.

Wybory prezydenckie. Godziny otwarcia lokali

Lokale wyborcze są otwarte od godziny 7 do 21. Obowiązują specjalne zasady sanitarne. Nawet jeśli wyborca przybędzie do lokalu wyborczego na kilka minut przed jego zamknięciem, obwodowa komisja wyborcza musi umożliwić mu oddanie głosu. Szefowa KBW informowała, że w przypadku zebrania się kolejki przed lokalem wyborczym, o godz. 21 jeden z członków obwodowej komisji wyborczej stanie na końcu kolejki, zamykając tym samym grupę osób, które będą mogły zagłosować. Inne osoby, które po godz. 21 będą chciały dołączyć do kolejki nie będą dopuszczone do głosowania.

