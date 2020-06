Wybory 2020. TVP organizuje debatę przed II turą. "Nowatorski format"

Wybory prezydenckie 2020. Telewizja Polska zorganizuje debatę prezydencką w Końskich (woj. świętokrzyskie). Ma być ona rozegrana w nowatorskim formacie, który zakłada zadawanie kandydatom pytań przez publiczność. Udział w niej zadeklarował już Andrzej Duda. Z kolei Rafał Trzaskowski przyjął zaproszenie do zaplanowanej wcześniej debaty w TVN, TVN24, Onecie i WP, na które to zaproszenie nie odpowiedział jeszcze prezydent.

Druga tura wyborów prezydenckich 2020 zaplanowana jest na 12 lipca. Zmierzą się w niej dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu w minioną niedzielę otrzymali najwięcej głosów - ubiegający się o reelekcję urzędujący prezydent Andrzej Duda, który według ostatniego late poll otrzymał 43,67 proc. głosów oraz kandydat Koalicji Obywatelskiej, obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, na którego wg late poll zagłosowało 30,34 proc. wyborców.

Oczywistym jest więc, że przed II turą, obydwaj kandydaci powinni zmierzyć się w debacie. Pierwsza z propozycją wyszła telewizja TVN, która wraz z TVN24, Onetem i Wirtualną Polską zaproponowała debatę w dniu 2 lipca. Rafał Trzaskowski ją przyjął, Andrzej Duda jeszcze się do tego pomysłu nie ustosunkował.

Debata przed II turą. Duda-Trzaskowski w Końskich?

- Pan prezydent jest pierwszym polskim prezydentem, który już dwukrotnie brał udział w debatach przed I turą. Wziął udział zarówno 6 maja, jak i kilka dni temu - powiedział w rozmowie z TVN24 rzecznik prasowy sztabu prezydenta Adam Bielan. Niestety, jego słowa chyba rozwiewają wątpliwości odnośnie tego czy Duda będzie uczestniczył w wydarzeniu 2 lipca.

Akurat w czwartek pan prezydent jest zajęty, mamy duże spotkanie z wyborcami w woj. lubuskim. Ciekawy format debaty szykuje natomiast Telewizja Polska

- przyznał europoseł PiS, dodając, że nie rozmawiał z prezydentem o debacie w TVN, TVN24, Onecie i WP. Oznacza to jednak, że Duda weźmie udział w debacie TVP, która - z tego, czego się dowiadujemy - ma się odbyć 6 lipca w miejscowości Końskie (woj. świętokrzyskie) w nowatorskiej formule.

Debata odbędzie się w nowatorskim formacie Town Hall Debate znanym z debat prezydenckich w USA. Formuła debaty przewiduje zadawanie pytań przez publiczność. Prowadzący będzie jedynie moderatorem spotkania

- czytamy na stronie internetowej Centrum Informacyjnego TVP. Gospodarzem (a właściwie moderatorem) dyskusji ma być Michał Adamczyk, współprowadzący "Wiadomości" w TVP, a także gospodarz dwóch ostatnich debat prezydenckich w telewizji publicznej. Wydarzenie ma być transmitowane w TVP1, TVP Info oraz w TVP Polonia.

Dlaczego akurat Końskie? To nawiązanie do słynnej już wypowiedzi byłego przewodniczącego PO Grzegorza Schetyny, który w jednym z wywiadów stwierdził, że "wybory wygrywa się w Końskich, a nie Wilanowie". Chodziło o to, że z punktu widzenia wyborczego ważniejsze są mniejsze miejscowości na prowincji niż zamożne dzielnice wielkich miast.

RadioZET.pl/centruminformacji.tvp.pl/TVN24