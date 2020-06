- Napis miał znaczne rozmiary - ok. 10-12 metrów. Na miejscu przeprowadzone zostały oględziny i zabezpieczone ślady. Ustalamy, kto i kiedy go wykonał - mówił Drwal.

Kraków. Incydenty w komisjach wyborczych

Policjanci zostali wezwani także do innej krakowskiej komisji, której członek zawiadomił, że przewodniczący rozdarł koperty służące do głosowania korespondencyjnego. Na miejscu okazało się, że przewodniczący – zgodnie z przepisami – otworzył pakiet, by sprawdzić, czy w środku jest oświadczenie wyborcy o tym, że głosował osobiście i w sposób tajny, ale otworzył też kopertę zawierającą kartę do głosowania.

Policjanci sporządzili notatkę i zawiadomili Okręgową Komisję Wyborczą, która poleciła, aby fakt otwarcia w ten sposób trzech pakietów zaznaczyć w protokole końcowym komisji obwodowej.

Z kolei w podkrakowskich Jerzmanowicach wyborca pozostawił w lokalu torbę z przedmiotem przypominającym broń – był to karabin pneumatyczny. Policjanci szybko odnaleźli właściciela – ten nie umiał jednak wyjaśnić powodów swojego postępowania.

RadioZET.pl/PAP