Szumowski: pójście do wyborów bezpieczniejsze niż zakupy

Wybory prezydenckie 2020. Przed nami druga tura. Premier Mateusz Morawiecki zachęcał do udziału w głosowaniu, mówiąc o "odwrocie" w epidemii koronawirusa. Teraz do tematu bezpieczeństwa w niedzielę odniósł się minister zdrowia.

Łukasz Szumowski odpowiadał na pytanie, czy można bezpiecznie udać się w najbliższą niedzielę na głosowanie, biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną. Minister zdrowia stwierdził, że udanie do lokalu jest w tym momencie bezpieczniejsze niż wyjście do sklepu czy restauracji.

Szumowski ocenił, że w sklepach na ogół nie przestrzega się zasad dystansu oraz nakazu noszenia maseczek, w przeciwieństwie do lokali wyborczych, gdzie te wymogi są "rygorystycznie przestrzegane".

Jak analizowaliśmy, ile czasu spędzają wyborcy w lokalu, to jest to kilka minut, a sama definicja przypadku wymaga obecności pod jednym dachem, w bliskim kontakcie około 15 minut. W związku tym akurat pójście do wyborów jest bezpieczniejsze w tej chwili niż na zakupy