Mistrz drugiego planu w TVP. Wyborca napił się płynu do dezynfekcji?

Nietypowe zachowanie wyborcy zarejestrowała podczas relacji na żywo kamera TVP Info. „Tak »rączek« nie dezynfekujemy. Zapamiętajcie to” - napisał dziennikarz, publikując nagranie, na którym starszy mężczyzna, stojąc przed lokalem wyborczym, bierze do ust pojemnik z płynem do dezynfekcji.

Wybory prezydenckie 2020 z powodu pandemii Covid-19 odbywają się w specjalnym reżimie sanitarnym. Ministerstwo Zdrowia przygotowało szereg wytycznych. Wśród nich kilkukrotna dezynfekcja lokalu. Płyn do dezynfekcji rąk musi znajdować się też przy wejściu, tak by mogli z niego korzystać wyborcy.

To właśnie płyn do dezynfekcji w jednym z lokali wyborczych w Warszawie stał się hitem internetu po tym, jak próbę dezynfekcji rąk przez jednego z wyborców w starszym wieku uchwyciła kamera TVP. Fragment nagrania z relacji na żywo z „mistrzem drugiego planu” opublikował Paweł Baran z redakcji TVP Sport. „Tak »rączek« nie dezynfekujemy. Zapamiętajcie to” – napisał na Twitterze.

Na udostępnionym nagraniu rzeczywiście widać, jak starszy mężczyzna przed wejściem do lokalu wyborczego nie radzi sobie z obsługą pojemnika z płynem do dezynfekcji, a próbując go odkręcić, bierze go do ust. W końcu interweniuje kobieta.

Choć wielu internautów odebrała nagranie z humorem, pojawiły się też komentarze zwracające uwagę na fakt, że chodzi o osobę starszą i być może schorowaną.

