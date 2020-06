Wybory 2020. Pierwsza obietnica Dudy przed II turą. Chodzi o 700 tys. osób

Druga tura wyborów prezydenckich 2020 zaplanowana jest na 12 lipca. Zmierzą się w niej dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu w minioną niedzielę otrzymali najwięcej głosów - ubiegający się o reelekcję urzędujący prezydent Andrzej Duda, który według ostatniego late poll otrzymał 43,67 proc. głosów oraz kandydat Koalicji Obywatelskiej, obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, na którego wg late poll zagłosowało 30,34 proc. wyborców.

Kampania przed II turą ruszyła więc na dobre. A prezydent zdążył już złożyć pierwszą wyborczą obietnicę przed dogrywką. Jak podaje Wirtualna Polska, podczas wieczoru wyborczego obiecał dodatkowe emerytury dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest ich w Polsce ok. 700 tys., a - zdaniem WP - ci najbardziej doświadczeni mogliby liczyć nawet na 400 zł.

Czas jest, żeby rozwijająca się Polska pomyślała o jakimś świadczeniu emerytalnym dla tych, co lata przesłużyli w Ochotniczej Straży Pożarnej. Po cichu mi o tym mówią na dziesiątkach, setkach spotkań, które odbywam z rodakami w całej Polsce

- powiedział Duda. Podkreślał jednocześnie, że "miliony złotych są przeznaczane na to, aby mogli realizować swoją ochotniczą służbę" (cytat za: wp.pl). Portal podaje, że była to część wystąpienia, w którym prezydent przypomniał zasługi swoje oraz obozu PiS dla przedstawicieli służb mundurowych.

Czy propozycja Andrzeja Dudy spodoba się strażakom? Jeśli tak, to nie wszystkim. Krytycznie wyraził się o niej m.in. Janusz Konieczny, były senator i wieloletni samorządowiec z Podkarpacia, obecnie wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Niech się bierze do roboty, a nie tylko gada. Przecież w Sejmie od trzech lat znajduje się projekt ustawy w tej sprawie. PiS skierował go do konsultacji w trzech komisjach, czyli sejmowej zamrażarki