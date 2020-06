Wybory 2020. Andrzej Duda zdobył 41,8 proc. poparcia, a do drugiej tury wchodzi z Rafałem Trzaskowskim, którego poparło 30,4 proc. wyborców. Po ogłoszeniu wyników exit poll jest już pierwszy sondaż przed wyborczą dogrywką.

Andrzej Duda wygrywa pierwszą turę wyborów prezydenckich z wynikiem 41,8 proc. – wynika z pierwszych sondażowych wyników exit poll. Drugie miejsce zajmuje Rafał Trzaskowski z poparciem 30,4 proc. wyborców. Oznacza to, że ci dwaj kandydaci zmierzą się 12 lipca w drugiej turze wyborów. Duda i Trzaskowski mają więc dwa tygodnie, by przekonać do siebie kolejnych wyborców.

- Zaczyna się ten ostateczny etap wyścigu o to, jaka będzie Polska w przyszłości - powiedział Duda w niedzielę wieczorem. - Mamy szanse wygrać te wybory - mówił z kolei kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. - Z takimi wynikami można iść się bić o Polskę - dodał,

Wybory 2020. Sondaż: Duda wygrywa II turę

Dwie godziny po ogłoszeniu wyników głosowania pierwszy sondaż II tury wyborów prezydenckich przedstawiła stacja TVN24. Sondaż przeprowadziła pracownia Kantar. Jak wynika z sondażu, wybory z poparciem 45,4 proc. wygrałby

Andrzej Duda. Rafał Trzaskowski mógłby liczyć na 44,7 proc. głosów. Ważna jest jednak liczba 9,9 proc., które stanowią osoby niezdecydowane. To ich głosy mogą przeważyć o ostatecznym wyniku wyborów.

RadioZET.pl/TVN24