Zwolenniczka Dudy przeganiała różańcem wyborców Trzaskowskiego. „Won, świnie!"

Druga tura wyborów prezydenckich przed nami, a polityczne emocje sięgają zenitu. W Puławach, gdzie gościł we wtorek premier Mateusz Morawiecki, doszło do starcia zwolenniczek Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego, które zakończyło się „odganianiem diabła” od sympatyczek kandydata KO.

Mateusz Morawiecki był we wtorek w Puławach, gdzie „demaskował kuglarstwo, fałsz i niewiarygodność Rafała Trzaskowskiego” i podkreślał, że „największe obniżki podatków” Polacy zawdzięczają rządom PiS. – Nie dajcie się nabrać! – grzmiał Morawiecki. - Kiedy on mówi, że nie podniesie podatków, to spytajcie dlaczego w czasach PO podnoszony był VAT (...), dlaczego w czasie kiedy w rządzie był pan Trzaskowski zlikwidowano ulgę na internet, czyli podniesiono podatek PIT – mówił.

- Dlatego ważna jest kontynuacja i dobra współpraca. Nie chcemy chaosu, kłótni, wojny na górze. Chcemy stabilności, skuteczności działania, współpracy, a nie wetowania, weto dla weta. Nie, bo nie, to jest polityka pana Trzaskowskiego – przekonywał premier, apelując tym samym, by w drugiej turze wyborów prezydenckich głosować na Andrzeja Dudę.

Ale w Puławach było gorąco jeszcze zanim dotarł tam premier Morawiecki, bo jego wystąpienia chciały posłuchać zarówno zwolenniczki urzędującego prezydenta jak i kobiety popierające Rafała Trzaskowskiego. Doszło do ostrej wymiany zdań, a starcie kobiet, które zakończyło się „egzorcyzmami” i „wyganianiem diabła” różańcem, zarejestrowała kamera Polsat News.

- My tu przyszliśmy za Dudą! – krzyczała jedna z sympatyczek Andrzeja Dudy. Zwracając się do kobiety z plakatem Trzaskowskiego, pytała: „Po cholerę pani tu przyszła? Wy za złodziejami jesteście”.

Na nagraniu słychać też okrzyki: "Won dewotki stare, sklerotyczki, bezczelne świnie!" i słowa kobiety z plakatem Trzaskowskiego: "powieś się na tym różańcu".

Ostatecznie zwolenniczka Dudy, nim została odciągnięta od grupy sympatyczek kandydata KO, zaczęła wymachiwać nad nimi różańcem. - To jest różaniec świętego papieża. Diabła chcemy wygonić! Diabła! Módlmy się za tych szatanów – mówi, dodając na koniec: „różaniec to jest moja obrona”.

