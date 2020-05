Radny PiS prosił o "haki" na Trzaskowskiego. Wyciekł mail o "prezesie Kamińskim"

W sieci krąży maila autorstwa WIktora Klimiuka, radnego PiS z warszawskiej Białołęki. Udostępnił go na Twitterze m.in. wiceburmistrz Mokotowa (i działacz PO) Krzysztof Skolimowski:

Szanowni Państwo, w związku z tym, że głównym kontrkandydatem Pana Prezydenta Andrzeja Dudy będzie Rafał Trzaskowski, zwracam się w imieniu Prezesa Kamińskiego, o przesłanie na niniejszego maila do czwartku do godziny 12 na kartce A4 pomysłów (wraz z krótkim opisem), które moglibyśmy poruszyć, aby wykazać złe zarządzanie miastem przez Trzaskowskiego. Pomoże to ustalić skuteczną strategię na czas kampanii w Warszawie

- możemy przeczytać w wiadomości. Natychmiast pojawiły się pytania czy mail jest autentyczny. Okazało się, że tak, a potwierdził to sam Klimiuk. Skontaktowali się z nim dziennikarze Gazeta.pl. Radny nie miał czasu rozmawiać, ale przesłał do redakcji portalu oświadczenie (pisownia oryginalna, opublikowane na: Gazeta.pl).

W związku z atakiem oraz hejtem który wylewa się w internecie po mailu rozesłanym do stołecznych radnych, chciałbym poinformować, że monitorowanie licznych niespełnionych obietnic Rafała Trzaskowskiego jest naszym obowiązkiem jako Radnych Miasta oraz Dzielnic. Zebranie ich oraz przedstawienie opinii publicznej rażącej niekompetencji Rafała Trzaskowskiego w zarządzaniu Warszawą nie jest działaniem nadzwyczajnym. Uważamy jako samorządowcy, że jest to działanie wręcz konieczne w momencie, w którym nie mając praktycznie żadnych osiągnięć w Warszawie pan Trzaskowski aspiruje do pełnienia najwyższego urzędu w Państwie. Paradoksalnie chciałbym podziękować radnym PO za rozpropagowanie naszych działań wśród Mieszkańców, którzy zgłaszają nam dużo spostrzeżeń oraz informacji o nieudolności prezydenta miasta

- możemy przeczytać w komunikacie. Wychodzi więc na to, że Klimiuk nie zaprzecza, iż to on jest autorem maila. Nie odpowiedział jednak na żadne z pytań redakcji. Np. to dotyczące "Prezesa Kamińskiego". Według dziennikarzy chodzić może o Mariusza Kamińskiego, prezesa zarządu okręgowego PiS w woj. mazowieckim, a jednocześnie posła, szefa MSWiA oraz koordynatora ds. służb specjalnych.

RadioZET.pl/Gazeta.pl/Twitter