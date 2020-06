Rafał Trzaskowski w trakcie konferencji prasowej na polu w Rzeszowie mówił, że "takich miejsc jest mnóstwo, które zostały wyznaczone przez rządzących i które zostały przygotowane przez samorząd". - Niestety, mimo tych wysiłków samorządowców nic w takich miejscach nie powstało. Miało być 100 tysięcy mieszkań, zamiast tego mamy 800, czyli niecały procent - zaznaczył.

Przypominał, że "przyjęte zostało prawo lex deweloper, które narusza zasady ładu przestrzennego, ale mimo tych ułatwień tych mieszkań jest niecały tysiąc".

Dla porównania chcę powiedzieć, że w samej Warszawie oddaliśmy 228 mieszkań, a kolejne 460 oddamy w tym roku. Łatwo porównać to co zostało wykonane w jednym mieście i to, co rząd PiS zaproponował i wykonał w ostatnich latach