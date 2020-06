Rafał Trzaskowski przerywa kampanię. Powodem sytuacja w Warszawie

Rafał Trzaskowski będzie swój kampanijny kalendarz dostosowywał do sytuacji w Warszawie, związanej z opadami deszczu - mówił we wtorek przewodniczący PO Borys Budka. Dodał, że jeśli prezydent Andrzej Duda będzie podejmował w USA wiążące decyzje dotyczące bezpieczeństwa Polski, powinien zwołać RBN.

Rafał Trzaskowski odwołał swoje wyjazdy do miejscowości, gdzie miał prowadzić kampanię wyborczą. W związku z sytuacją powodziową w Warszawie prezydent stolicy powołał sztab kryzysowy.

"Rafał Trzaskowski wczoraj wrócił do Warszawy, dziś jest na miejscu, od rana pracuje i będzie swój kampanijny kalendarz dostosowywał do sytuacji w Warszawie i jeżeli potrzebne będą modyfikacje, również to będzie dokonane" - powiedział Borys Budka w Polsat News.

Jak dodał, prezydent Warszawy w ten sposób "pokazuje, że swoje obowiązki traktuje bardzo poważnie". Trzaskowski, poinformował Budka, "być może wieczorem pojawi się na Lubelszczyźnie, ale dopiero wówczas, jeżeli wszystko opanowane będzie w Warszawie".

Trzaskowski przerywa kampanię

Jak poinformował kurierlubelski.pl, w związku z sytuacją powodziową w stolicy Rafał Trzaskowski odwołał wizytę w Międzyrzecu Podlaskim oraz Białej Podlaskiej. Takie informacje przekazała Agata Dudkiewicz z lubelskiego Biura Regionalnego PO.

Jak dodała, na razie aktualne pozostają spotkania o 13:30 w Urszulinie i o 16:45 w Lublinie na Placu Łokietka.

Nawałnice i podtopienia w Warszawie i na Mazowszu

Do godz. 7 we wtorek w związku z burzami na Mazowszu strażacy interweniowali 1364 razy - poinformował rzecznik komendanta mazowieckiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Karol Kierzkowski.

Interwencje strażaków dotyczyły głównie podtopień ulic i budynków (1228 interwencji) oraz 136 związanych z silnym wiatrem.

Uszkodzonych zostało 8 dachów w budynkach mieszkalnych

- podał Kierzkowski.

Burze, które w poniedziałek przeszły przez stolicę, spowodowały liczne utrudnienia na warszawskich drogach. Na niektórych ulicach woda uszkodziła sygnalizację świetlną.

Jak podaje Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, największe utrudnienia dotyczyły skrzyżowań: Doliny Służewieckiej z Aleją Wilanowską, Świętokrzyskiej z Marszałkowską, Broniewskiego z Reymonta, Alei Niepodległości z Woronicza oraz Ronda ONZ. W tych miejscach sygnalizacja świetlna została uszkodzona.

Ulewne deszcze doprowadziły również do zalania prawego pasa na drodze szybkiego ruchu S8 na wysokości ul. Broniewskiego w Warszawie. Jak przekazała GDDKiA, zalany został pas na odcinku od Węzła Powązkowska po Marymoncką. Ruch na drodze odbywał się jedynie lewym pasem.

RadioZET.pl/PAP/kurierlubelski.pl