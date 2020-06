Suwałki to jedno z miast na niedzielnej trasie kampanijnej kandydata Koalicji Obywatelskiej. Rano polityk zorganizował tam konferencję prasową. Po spotkaniu z mediami Rafał Trzaskowski rozmawiał w parku Konstytucji z mieszkańcami Suwałk i pozował z nimi do zdjęć.

W pewnym momencie młody mężczyzna rzucił w jego kierunku plastikową butelkę. Trzaskowskiemu nic się nie stało, przedmiot trafił w kamerę jednej ze stacji telewizyjnych.

Interweniowała policja. Zatrzymano dwóch młodych mężczyzn – sprawcę zdarzenia i osobę, która towarzyszyła mu w parku. Kolejny z mężczyzn, który stał wówczas obok sprawcy, uciekł.

Wybory prezydenckie 2020

Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca, ich ewentualna druga tura - 12 lipca. Według ostatnich sondaży Trzaskowski cieszy się poparciem ok. 27-30 proc. badanych, a prezydent Andrzej Duda - ok. 40-43 proc. Wiele wskazuje na to, że to właśnie ci dwaj politycy spotkają się w wyborczej dogrywce.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP