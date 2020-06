Rafał Trzaskowski zostanie dziś oficjalnym kandydatem w wyborach prezydenckich 2020. Aby móc w nich wystartować, konieczne było zebranie 100 tys. podpisów poparcia. Mimo krótkiego czasu na zbiórkę (5 dni) sztabowcy Trzaskowskiego stanęli na wysokości zadania.

Jak dowiedział się reporter Radia ZET Łukasz Konarski, wolontariusze Rafała Trzaskowskiego zebrali w kilka dni nawet 1,2 mln podpisów poparcia. Koalicja Obywatelska nie ujawnia jeszcze konkretnej liczby, wszystkiego dowiemy się ok. 10.30. - Oficjalny licznik w środku nocy pokazał ponad 1,1 mln potwierdzonych podpisów. Ile złożymy finalnie? Dowiecie się już niedługo - napisano na oficjalnym koncie "Trzaskowski2020" na Twitterze.

Rafał Trzaskowski z ponad milionem podpisów poparcia

Nieoficjalnie mówi się, że ostateczna liczba podpisów będzie bliska 1,5 mln. Tylko w Warszawie i na Mazowszu zebrano ich ponad 320 tys.

Sztab Andrzeja Dudy zebrał ponad 2 mln podpisów, ale miał na to znacznie więcej czasu niż Rafał Trzaskowski. - Ponad 2 000 000 podpisów, to nawet na nas zrobiło wrażenie. Piękna mobilizacja. Dziękujemy! - komentowali w marcu politycy PiS.

W ocenie komentatorów, zbiórka ponad miliona podpisów pod kandydaturą Trzaskowskiego w kilka dni dowodzi potężnej mobilizacji w szeregach Koalicji Obywatelskiej.

"Silny prezydent, wspólna Polska" hasłem Rafała Trzaskowskiego

"Silny prezydent, wspólna Polska" - pod takim hasłem do wyborów pójdzie kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Jak mówili politycy KO, hasło wyborcze Trzaskowskiego jest odpowiedzią na diagnozę stawianą przez Polaków.

Posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz wskazywała, że podczas spotkań wyborczych Polacy wielokrotnie mówili, że "mają dość podziałów, wyzwisk, afer, osłabiania pozycji Polski w UE, czy słabego prezydenta". "To hasło wyborcze jest odpowiedzią na to, co słyszeliśmy na ulicach polskich miast i miasteczek" - oświadczyła.

Także poseł KO Cezary Tomczyk podkreślił, że hasło "Silny prezydent, wspólna Polska" to odpowiedź na diagnozę, którą politycy Koalicji Obywatelskiej słyszą na polskich ulicach. "To odpowiedź na +Mamy dość+. Odpowiedzią na +Mamy dość+ musi być ktoś, kto zapewni siłę i wspólnotę" - mówił Tomczyk.

