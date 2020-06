Spot został zaprezentowany w sobotę na konferencji prasowej przedstawicieli sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego. Posłanka KO Aleksandra Gajewska podkreślała jednocześnie, że obecny prezydent Warszawy to człowiek wartości i zasad.

Te wartości to nasze wspólne dobro. Każdy z nas ma swój dom, ma swoje miejsce na ziemi. Każdy z nas ma swoich bliskich, swoją rodzinę, swoich przyjaciół, każdy ma swoją historię, swoją drogę - drogę, którą przeszedł i drogę, którą chce iść dalej i my chcemy, żeby ta droga była wspólna, żebyśmy spotykali na niej jak najwięcej osób, żebyśmy się poznawali i właśnie dlatego chcielibyśmy państwu pokazać ten film

- powiedziała. - Dzisiaj jest czas na to, żeby ten pierwszy spot, który będzie emitowany we wszystkich dużych telewizjach, mogli zobaczyć Polacy, żeby mogli go zobaczyć widzowie TVN-u, Polsatu, jak i TVP, do których nie dociera niestety przekaz prawdziwy, często jest on zmanipulowany, ocenzurowany, dlatego tym bardziej chcemy, żeby widzowie TVP, którzy nie są winni manipulacji samej stacji, mogli zobaczyć prawdziwego Rafała Trzaskowskiego, skąd pochodzi, jakie jest jego credo - dodał z kolei poseł KO Cezary Tomczyk, szef sztabu Trzaskowskiego.

Rafał Trzaskowski. Pierwszy spot kandydata KO na prezydenta

W spocie Trzaskowski przedstawia się i pokazuje jak wyglądał jako czterolatek, a także m.in. prezentuje swój dom, rodziców, miasto, żonę, dzieci, blok, w którym mieszka, pobliskie piekarnię i bazarek, swoje dziewięcioletnie auto, psa, papugę, swoje buty, książki, liceum, do którego chodził, uczelnie, w których studiował, swoich przyjaciół.

W nagraniu pojawiają się również: gmach MSZ, Parlamentu Europejskiego i stołecznego ratusza - czyli miejsc w których pracował w przeszłości i pracuje obecnie. Można też zobaczyć jego zdjęcia z europejskimi politykami m.in. przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen czy burmistrzem Londynu Sadiqiem Khanem.

O spocie mówił także w sobotę podczas spotkania z mieszkańcami Biskupca sam Trzaskowski. - Ci, którzy oglądają za dużo, akurat nie wy, TVP Info, mogą mieć trochę skrzywiony obraz tego, kim jestem - stwierdził.

Rafał Trzaskowski: program wyborczy 2020 [PROGRAM POLITYCZNY I PREZYDENCKI TRZASKOWSKIEGO]

- Trochę z przymrużeniem oka będziecie się mogli dowiedzieć, skąd jestem, dzieci będą się mogły dowiedzieć, bo bez przerwy zadają mi to pytanie, jakiego mam psa i jaką papugę, i przede wszystkim dowiecie się czegoś, co już dzisiaj wiecie, a mianowicie tego, że jestem tak samo jak wy, człowiekiem uśmiechniętym, a tego nam tak bardzo trzeba - po prostu uśmiechu - dodał.

Wybory prezydenckie 2020

Przypomnijmy, że wybory prezydenckie planowo mają odbyć się w niedzielę 28 czerwca, a ewentualna druga tura, jeśli żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów – 12 lipca. Przypomnijmy, że pierwotnie zaplanowano je na 10 maja, ale wówczas głosowanie zostało odwołane.

W tegorocznych wyborach udział biorą: ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda (popierany przez PiS), Rafał Trzaskowski (KO), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Robert Biedroń (Lewica), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Waldemar Witkowski (Unia Pracy) oraz kandydaci niezależni: Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Stanisław Żółtek, Paweł Tanajno i Mirosław Piotrowski.

RadioZET.pl/PAP/Twitter