- Wygrywam tę I turę dzięki państwa głosom rzeczywiście w sposób absolutnie zdecydowany, ta przewaga jest potężna i ogromnie jestem za to wdzięczny - mówił w Łowiczu ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda podczas wieczoru wyborczego w niedzielę 28 czerwca.

Jak wynika z opublikowanego w sieci nagrania wideo, prezydentowi i jego sztabowcom musiało się tego wieczoru bardzo spieszyć. Kolumna SOP, jadąca w asyście samochodów policyjnych w kierunku Łowicza, poruszała się z bardzo dużą prędkością, pozostawiając mnóstwo wątpliwości co do tego, czy zachowane zostały zasady bezpieczeństwa. - Zero wniosków po tylu wypadkach - ocenia sprawę senator KO Krzysztof Brejza.

Wybory prezydenckie 2020. "Szaleńczy przejazd" kolumny SOP z Andrzejem Dudą

Krzysztof Brejza zapowiedział już interwencję w tej sprawie i skierowanie pisma do szefa SOP. W jego ocenie przejazd prezydenckiej kolumny w kierunku Łowicza przypominał "szarżę spychaczami".

- Jazda dwoma pasami. Spychanie kierowców na pobocze. Wjazd z ogromną prędkością w teren zabudowany. Zero wniosków po tylu wypadkach. Kieruję do SOP interwencję w tej sprawie - napisał polityk.

We wspomnianym piśmie pyta on szefa SOP Pawła Olszewskiego, czy "kolumna uprzywilejowana w ruchu, zgodnie z przepisami ruchu drogowego może spychać innych użytkowników drogi na pobocze w przypadku, gdy 1 pas ruchu jest całkowicie wolny i bez przeszkód można nim przejechać".

Senatora KO interesuje także, jak Paweł Olszewski ocenia "technikę przejazdu kolumny prezydenckiej w kontekście ostatnich poważnych wypadków drogowych spowodowanych przez kierowców SOP".

13 czerwca samochód techniczny Służby Ochrony Państwa zderzył się z samochodem osobowym w miejscowości Folwark w woj. opolskim. W kolizji nikt nie ucierpiał. - Prezydent siedzi przede mną w Dudabusie, nie jechał w żadnej limuzynie. Kolizji z udziałem kolumny prezydenckiej nie było więc, bo jej nie ma - przekonywał wówczas Błażej Spychalski.

Jak informowała Interia.pl, w 2019 roku doszło do 63 kolizji z udziałem samochodów Służby Ochrony Państwa. To ponad dwukrotnie więcej niż w 2018 roku. W dziewięciu przypadkach w pojazdach były osoby ochraniane.

