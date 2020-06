Badanie na zlecenie portalu DoRzeczy.pl wykonała w dniach 12-13 czerwca pracownia Estymator. Wynika z niego, że praktycznie pewne jest, iż do wyłonienia zwycięzcy tegorocznych wyborów potrzebne będą aż dwie tury.

Sondaż mówi nam, że I turę ze sporą przewagą wygrałby Andrzej Duda. Ubiegający się o reelekcję urzędujący prezydent cieszy się poparciem 44,1 proc. ankietowanych. Drugiego w zestawieniu Rafała Trzaskowskiego z Koalicji Obywatelskiej poparłoby 28,3 proc.

Duda przegrywa z Hołownią, z Trzaskowskim i Kosiniakiem-Kamyszem wygrywa o włos

Reszta kandydatów ma do prowadzącej trójki jeszcze większą stratę niż wicelider do lidera. Na Szymona Hołownię głosować zamierza 10,7 proc. respondentów, w przypadku Krzysztofa Bosaka jest to 7,1 proc., Władysława Kosiniaka-Kamysza 6,6 proc., a Roberta Biedronia 2,7 proc. 0,5 proc. badanych wskazało inne nazwisko.

Estymator zapytał również ankietowanych o poparcie dla kandydatów w II turze. Zestawił w niej Dudę z czterema rywalami, którzy uzyskali najwyższy po nim wynik w I turze. Rezultaty są ciekawe, bowiem wynika z nich, że aktualny prezydent przegrałby w dogrywce z Hołownią stosunkiem 49,8 proc. do 50,2 proc.

Pozostałe pojedynki rozstrzygnęłyby się na korzyść Dudy, aczkolwiek ewentualne wygrane z Kosiniakiem-Kamyszem (50,1 do 49,9 proc.) i Trzaskowskim (50,7 do 49,3 proc.) byłyby minimalne. Jedynie z Bosakiem wygrałby zdecydowanie, bo stosunkiem 60,1 do 39,9 proc.

Wybory prezydenckie 2020

Wybory prezydenckie mają się odbyć w niedzielę 28 czerwca, a ewentualna (choć biorąc po uwagę sondaże coraz bardziej prawdopodobna) II tura zaplanowana jest na 12 lipca. Głosowanie odbędzie się w systemie hybrydowym - częściowo korespondencyjnie, a częściowo w lokalach wyborczych przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

W wyborach startują: ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda (popierany przez PiS), Rafał Trzaskowski (KO), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL). Robert Biedroń (Lewica), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Waldemar Witkowski (Unia Pracy) oraz kandydaci niezależni: Szymon Hołownia, Paweł Tanajno, Stanisław Żółtek, Mirosław Piotrowski i Marek Jakubiak.

RadioZET.pl/dorzeczy.pl