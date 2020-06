Ipsos przeprowadził dla OKO.Press badanie w dniach 22-23 czerwca. Wynika z niego, że zdecydowanym zwycięzcą I tury nadchodzących wyborów prezydenckich będzie Andrzej Duda. Ubiegający się o reelekcję prezydent uzyskałby w niej 40 proc. głosów. Jego największy rywal, popierany przez Koalicję Obywatelską prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski może liczyć na poparcie 27 proc. obywateli.

Kto dalej? Podium zamyka niezależny Szymon Hołownia z wynikiem 10 proc. Dalej ankietowani wskazali: Krzysztofa Bosaka z Konfederacji (7 proc.), szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza (5 proc.), Roberta Biedronia z Lewicy (4 proc.) oraz - pojawiającego się po raz pierwszy w tym zestawieniu - Waldemara Witkowskiego z Unii Pracy (1 proc.). Pozostałe 4 proc. respondentów wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Wybory 2020. Sondaż OKO.Press: Trzaskowski przed Dudą

II tura wyborów może zakończyć się zwycięstwem Rafała Trzaskowskiego. Według Ipsos, głosowanie na niego 12 lipca deklaruje 47 proc. badanych (40 proc. zdecydowanych, 7 proc. "raczej"), na Dudę zaś 43 proc. (37 proc. zdecydowanych, 6 proc. "raczej"), a 9 proc. ankietowanych nie wie, przy czyim nazwisku postawi krzyżyk.

Co ważne jednak, autorzy artykułu podali te wyniki bez ułamków i zaokrąglili je, przez co w ogólnej sumie głosów w II turze brakuje 1 proc. Nie zmienia to jednak przewagi kandydata KO na obecną głową państwa ani też faktu, że ta przewaga się powiększa.

Rafał Trzaskowski: program wyborczy 2020 [PROGRAM POLITYCZNY I PREZYDENCKI TRZASKOWSKIEGO]

Przypomnijmy bowiem, że we wtorkowym sondażu IBRiS dla tygodnika "Polityka", Trzaskowski wygrywa II turę 46 do 45,2 proc. Z kolei w poprzednim badaniu Ipsos dla OKO.Press w II turze między Dudą a Trzaskowskim był remis 46 do 46.

PROGRAM WYBORCZY Andrzeja Dudy: wybory 2020 [POSTULATY, PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ]

Wybory prezydenckie 2020

Wybory prezydenckie planowo mają odbyć się w niedzielę 28 czerwca, a ewentualna druga tura, jeśli żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów – 12 lipca. Przypomnijmy, że pierwotnie zaplanowano je na 10 maja, ale wówczas głosowanie zostało odwołane.

W tegorocznych wyborach udział biorą: prezydent Andrzej Duda (popierany przez PiS), Rafał Trzaskowski (KO), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Robert Biedroń (Lewica), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Waldemar Witkowski (Unia Pracy) oraz kandydaci niezależni: Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Stanisław Żółtek, Paweł Tanajno i Mirosław Piotrowski.

RadioZET.pl/OKO.Press