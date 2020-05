Sondaż na II turę. Duda idzie 'łeb w łeb' z aż trzema kandydatami

Pracownia Social Changes przeprowadziła na zlecenie portalu wpolityce.pl badanie poparcia kandydatów na prezydenta w II turze wyborów. Jako, że obecność w niej walczącego o reelekcję Andrzeja Dudy jest więcej niż pewna, zbadano warianty, w której urzędująca głowa państwa zmierzyłaby się każdym z pozostałych pięciu najważniejszych kandydatów.

Duda idzie "łeb w łeb" z trzema kandydatami

Duda musiałby stoczyć zaciętą rywalizację z Rafałem Trzaskowski, Szymonem Hołownią i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W przypadku pojedynku z prezydentem Warszawy, wygrałby, ale tylko 46 do 45 proc. 6 proc. ankietowanych nie wiedziałoby, na kogo głosować, a 3 proc. odmówiłoby udziału w II turze.

W takim samym stosunku obecny prezydent pokonałby Szymona Hołownię (niezdecydowanych byłoby 5 proc., 4 proc. zostałoby w domach), natomiast z szefem PSL wynik byłby 46 do 44 proc. dla Dudy (6 proc. odpowiedzi na "trudno powiedzieć", a 3 proc. na "nie wezmę udziału w II turze").

Wybory 2020: Duda vs. Biedroń lub Bosak

Łatwiejsze zadanie Andrzej Duda miałby, gdyby przyszło mu się zmierzyć z Robertem Biedroniem z Lewicy - 45 do 40 proc. przy 8 proc. niezdecydowanych i 7 proc. rezygnujących z udziału w głosowaniu. Jeszcze wyższą przewagę miałby nad Krzysztofem Bosakiem z Konfederacji - 42 do 33 proc. W tym wariancie zanotowano by jednak największy odsetek niezdecydowanych - 12 proc. Z kolei aż 13 proc. respondentów zadeklarowało, że w przypadku takiej rywalizacji nie poszłoby do urn.

Sondażownia wzięła też pod uwagę kryterium tzw. zdecydowanych wyborców (eliminując z badania pozostałych). Tutaj Andrzej Duda też wygrywa wszystkie hipotetyczne pojedynki, ale podobnie jak w poprzednim wariancie zwycięstwo nad Trzaskowskim, Hołownią i Kosiniakiem-Kamyszem byłoby minimalne - w stosunku 51:49. Gdyby zaś zmierzył się z Biedroniem i Bosakiem, wygrałby kolejno 53 proc do 47 proc oraz 56 do 44.

Wybory prezydenckie 2020. Kiedy się odbędą?

Wciąż nie wiadomo, kiedy dokładnie odbędą się zaplanowane na ten rok wybory prezydenckie. Nie udało się zorganizować głosowania w pierwotnym, przewidzianym na 10 maja, terminie. Teraz trwa "przeciąganie liny" między rządzącymi a opozycją. Ustawa dot. wyborów jest obecnie w Senacie, który zajmie się nią w przyszłym tygodniu. Przewiduje się, że wybory mogą się odbyć na przełomie czerwca i lipca.

Start w powszechnej elekcji ogłosili już: walczący o reelekcję prezydent Andrzej Duda (popierany przez PiS), prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (KO), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Robert Biedroń (Lewica), Krzysztof Bosak (Konfederacja), a także kandydaci niezależni: Szymon Hołownia, Paweł Tanajno, Stanisław Żółtek, Marek Jakubiak i Mirosław Piotrowski.

RadioZET.pl/wpolityce.pl