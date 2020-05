Chociaż nadal nie wiemy, kiedy dokładnie odbędą się wybory prezydenckie - na tę chwilę najbardziej prawdopodobnym terminem jest 28 czerwca - to niemal codziennie publikowane są sondaże poparcia dla kandydatów, którzy zamierzają się ubiegać o fotel prezydencki.

Duda poniżej 40 proc., Trzaskowski z coraz lepszym wynikiem

W tym, który Instytut Pollster przeprowadził na zlecenie "Super Expressu", prowadzi (jak we wszystkich zresztą) Andrzej Duda. Urzędujący prezydent cieszy się poparciem 38,94 proc., co oczywiście daje mu przewagę nad rywalami, ale potwierdza dający się od jakiegoś czasu zaobserwować trend spadkowy.

Drugi w zestawieniu jest Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy, który w roli kandydata KO zastąpił Małgorzatę Kidawę-Błońską, z kolei - w przeciwieństwie do Dudy - zyskuje w każdym kolejnym sondażu. W Pollsterze zalicza swój najlepszy jak na razie rezultat - 26,60 proc.

Podium zamyka niezależny Szymon Hołownia. Na dziennikarza i publicystę, przez lata prowadzącego m.in. "Mam Talent" w TVN, swój głos deklaruje 16,41 proc. ankietowanych. Strata do Trzaskowskiego wynosi więc co prawda 10 punktów procentowych, ale wynik ten nadal pozwala myśleć o nawiązaniu wyrównanej do ostatniego dnia walki o II turę.

Wybory prezydenckie 2020. Czy mamy do czynienia z "efektem Trzaskowskiego"?

Co z pozostałymi uczestnikami wyścigu? Miejsca 4-6, ze zbliżonymi do siebie wynikami, okupują Krzysztof Bosak z Konfederacji, Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL i Robert Biedroń z Lewicy. Z kolei 1,74 proc. respondentów postawiłoby krzyżyk przy innym kandydacie.

W zmianie sondażowej widać wyraźnie "efekt Trzaskowskiego". Kandydat KO wdarł się przebojem do wyścigu prezydenckiego deklasując pozostałych kandydatów opozycji

– komentuje w rozmowie z "Super Expressem" politolog z UKSW dr Bartosz Rydliński. Podkreśla przy tym, że sondaż Pollstera jest kolejnym, który pokazuje, że obecny pierwszy obywatel RP raczej nie zwycięży tych wyborów już w I turze.

