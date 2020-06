TVP znów uderza w Rafała Trzaskowskiego. Tym razem atakuje go za znajomość języków obcych. Zdaniem przedstawicieli telewizji publicznej, publiczne wypowiedzi kandydata KO w językach angielskim i francuskim, świadczą o jego pogardzie dla innych oraz "trudnościach z wyrażaniem myśli po polsku".

Telewizja Polska znów postanowiła "przyczepić" się do czegoś związanego z Rafałem Trzaskowskim. Były już zarzuty o "wyznawanie Boga Spinozy" i "bycie przeciwko katolikom" (chodziło o cytat, w którym Trzaskowski powoływał się na myśl XVII-wiecznego holendersko-żydowskiego filozofa), pytania na konferencjach prasowych m.in. o posyłanie dzieci do pierwszej komunii św. oraz szukanie haków poprzez np. wypytanie byłych studentek polityka.

"Amerykanin z Wirginii" vs. Trzaskowski

Teraz postanowiono zrobić oręż ze znajomości języków obcych. Powstał na ten temat ponad 4-minutowy materiał we wtorkowym wydaniu "Wiadomości". Punktem wyjścia jest tutaj poniedziałkowy incydent z Supraśla k/Białegostoku, gdy do polityka podszedł młody mężczyzna, przedstawiający się jako "Amerykanin z Wirginii".

Zarzucił Trzaskowskiemu, że ma więcej kwalifikacji" "aby nie zostać prezydentem Polski" i - cytując Mateusza Morawieckiego - stwierdził, że "najważniejsza jest znajomość polskiego". Trzaskowski szybko wytknął mu, że nie ma amerykańskiego akcentu, że "brzmi jak Polak" i że "musi się przyłożyć do nauki", po czym skierował się do samochodu.

Sytuacja wywołała lawinę komentarzy. Część internautów śmiała się z "Polaka, który udaje Amerykanina", niektórzy sugerowali nawet, że to pracownik TVP, którego celem było ośmieszenie kandydata opozycji. Ostatecznie okazało się, że "Amerykanin z Wirginii" to Luke Marcinkiewicz, zwolennik PiS legitymujący się zarówno polskim, jak i amerykańskim paszportem.

TVP atakuje Trzaskowskiego za mówienie w obcych językach

TVP postanowiło wykorzystać to zajście, aby ponownie uderzyć w prezydenta Warszawy. "Według wiceprzewodniczącego PO, nieczysty amerykański akcent to wystarczający powód do publicznej krytyki" - takimi słowami zaczyna się materiał w "Wiadomościach". A dalej jest jeszcze ciekawiej (fragment dotyczący Trzaskowskiego od 25:32):

TVP wytyka politykowi, że choć wyśmiał młodego mężczyznę w Supraślu, to zupełnie inaczej potraktował francuskiego dziennikarza, który - mimo, że mówi po polsku - zadał mu pytanie po francusku. Trzaskowski odpowiedział na nie w ojczystym języku korespondenta.

Zdaniem telewizji publicznej, Trzaskowski potraktował Marcinkiewicza protekcjonalnie, ponieważ zirytowały go słowa, które wypowiedział, dotyczące prymatu języka polskiego nad obcymi. Stąd autor reportażu Konrad Wąż przechodzi do kolejnego tezy:

Nie brak opinii, że irytacja Trzaskowskiego ma związek z tym, że ma on problemy z wyrażeniem swoich myśli po polsku, co sam publicznie przyznał

- mówi, po czym pojawia się wyrwany z kontekstu fragment jednego z wystąpień kandydata KO, w którym rzeczywiście padają słowa "nie wiem, jak to powiedzieć po polsku". TVP przypomina też inną wypowiedź Trzaskowskiego, gdy stwierdził on, że mówiąc w innym języku obcym staje się grzeczniejszy i bardziej uprzejmy, a także słynny post na Facebooku, będący wspomnieniem studiów w Kolegium Europejskim i wykładów z prof. Bronisławem Geremkiem. Ma to być dowód na elitarność i arogancję Trzaskowskiego.

Wtedy przekroczył granice śmieszności. Jego internetowy wpis stał się tematem żartów [...] Parodiowali go internauci, zarzucając mu oderwanie od rzeczywistości, w jakiej żyje większość Polaków

- słyszymy w materiale. Po czym zostajemy zaatakowani opinią ekspercką Pawła Lisickiego. - Nadmiar narcyzmy z pewnością szkodzi [...] Taki człowiek z wielkim trudem jest w stanie rozpoznać rzeczywistość - twierdzi redaktor naczelny sympatyzującego z partią rządzącą tygodnika "Do Rzeczy". Ale to nic w porównaniu z drugą opinią - tym razem Tomasza Sakiewicza:

On wywodzi się z tych elit komunistycznych, które miały trochę lepiej i to poczucie próbują teraz sprzedawać w formie pogardy dla zwykłych ludzi

- uważa szef "Gazety Polskiej", również sympatyzującej z PiS. Na koniec nagrania Trzaskowski porównany został z Andrzejem Dudą. Zdaniem red. Węża, prezydent biegle mówi po angielsku, reprezentując Polskę na arenie międzynarodowej, ale "w kraju nigdy się z tego powodu nie wywyższał".

RadioZET.pl/wiadomosci.tvp.pl