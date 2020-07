Trzaskowski apeluje do Dudy: Niech namówi Kurskiego do debaty trzech telewizji

Wybory prezydenckie 2020 - druga tura. Przed kandydatami ostatnia prosta. W ciągu tygodnia muszą pozyskać głosy niezdecydowanych. Rafał Trzaskowski na briefingu w Kędzierzynie Koźlu (Opolskie) przypomniał, że będzie w poniedziałek w Lesznie (Wielkopolska), gdzie zaprosił różne redakcje i zamierza odpowiadać na pytania "w formule otwartej". Wyraził nadzieję, że na to spotkanie stawi się również do debaty prezydent Andrzej Duda.

Rafał Trzaskowski podkreślił, że "jeśli to nie będzie możliwe dzisiaj", apeluje o spotkanie w debacie, na którą zgodziły się już niektóre redakcje. "Ja jestem do tego absolutnie gotowy" - oświadczył.

Kandydat KO na prezydenta dodał, że z tych trzech telewizji dwie: TVN i Polsat są gotowe do tej debaty, natomiast nie ma zgody ze strony telewizji publicznej. Jak zaznaczył, "to prezydent jest patronem" tej telewizji.

Więc apeluję do pana prezydenta, by namówił prezesa (Jacka) Kurskiego, by podjął rękawicę i jeżeli nie będzie dziś pana prezydenta w Lesznie, to by zorganizować debatę trzech redakcji telewizyjnych, oczywiście być może wzbogaconą o inne redakcje tak, byśmy mogli naprawdę, na serio, porozmawiać o wszystkich problemach, o których rozmawiają Polki i Polacy