Mobilizacja na opozycji. Trzaskowski przyspiesza i goni Dudę

Rafał Trzaskowski, po ponad tygodniu od ogłoszenia decyzji o kandydowaniu w wyborach prezydenckich jest już drugi w sondażach. Prezydent Warszawy deklasuje Szymona Hołownię i Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy jeszcze niedawno wyprzedzali kandydatkę KO Małgorzatę Kidawę-Błońską. W sondażu opublikowanym w niedzielę przez „Wirtualną Polskę”, który na jej zlecenie przeprowadził IBRiS*, poparcie dla Trzaskowskiego znów podskoczyło.

W pierwszej turze na Andrzeja Dudę chce głosować 42,3 proc. osób, na Rafała Trzaskowskiego - 23,2 proc. „Na horyzoncie widać efekty mobilizacji na opozycji” – zauważa WP.

Jeśli chodzi o pozostałych kandydatów, 11,4 proc. respondentów chce poprzeć Szymona Hołownię. Kolejni mogą liczyć już tylko na wyniki jednocyfrowe: Władysław Kosiniak Kamysz - 9,3 proc., Krzysztof Bosak - 4 proc., a Robert Biedroń - 2,7 proc. 7,1 proc. Polaków nadal nie wie, na kogo zagłosuje w wyborach prezydenckich.

Przypomnijmy, że to właśnie dziś mija 5 lat od wyboru Andrzeja Dudy na prezydenta. 24 maja 2015 roku odbyła się druga tura wyborów, w której Duda zdobył 51,55 proc. głosów i pokonał Bronisława Komorowskiego (48,45 proc.). Te 5 lat Duda podsumował w niedzielę w radiowej Jedynce. - Wreszcie przyszła polityka, którą ja prowadziłem, a później obóz Zjednoczonej Prawicy, gdzie jak się powiedziało, to czyni się wszystko, żeby słowa dotrzymać i dlatego większość zobowiązań wyborczych zostało dotrzymane - mówił. Według Dudy przed 2015 rokiem w Polsce rządzili ludzie "bez honoru", którzy uważali, że "można ludziom naobiecywać, co się chce". Potem - jego zdaniem - to się zmieniło.

* Sondaż został przeprowadzony w dniach 22-23 maja przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na próbie 1100 Polaków metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).