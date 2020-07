Trzaskowski ostrzega: jeśli wygra Duda, PiS dokręci śrubę 'na maksa'

Druga tura wyborów prezydenckich zaplanowana jest na niedzielę 12 lipca. Zmierzą się w niej kandydaci, którzy w ostatnim głosowaniu (28 czerwca) uzyskali najwyższe wyniki - ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda (43,50 proc.) i Rafał Trzaskowski (30,46 proc.).

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski przekonuje w rozmowie w środowej "Polityce", że stawką niedzielnych wyborów jest coś więcej niż sam urząd prezydenta. Według niego, stawką wyborów jest "walka o to, jaka będzie Polska".

Przez kilka dni zastanawiałem się, czy podejmować to wyzwanie i stawać do wyborów, ale uznałem, że to naprawdę walka o to, jaka będzie Polska. Bo jeżeli Andrzej Duda wygra wybory prezydenckie, PiS dokręci śrubę "na maksa"