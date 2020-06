Trzaskowski chce ograniczyć zarobki w państwowych spółkach. "Ludzie mają dosyć"

- Zgłoszę projekt ustawy skromnościowej, takiej ustawy, która przywróci porządek, i która zmusi rząd do tego, żeby przestrzegać ustawy kominowej - zapowiedział Trzaskowski, tłumacząc podczas wtorkowej konferencji prasowej, że niektóre inwestycje realizowane przez obecny rząd są marnotrawstwem i są tylko po to, aby dać pracę koleżankom i kolegom. Wśród nieracjonalnych inwestycji wymienił m.in. pomysł produkcji elektrycznych samochodów oraz zmiany w elektrowni Ostrołęka.

Skoro prezesi spółek, wszystkich samorządowych, mogą się mieścić w tej ustawie kominowej, to dokładnie tak samo powinno to wyglądać w państwie polskim w odniesieniu do spółek państwowych. Ludzie mają dosyć tego, że w momencie, kiedy oni mają problemy i martwią się o każdy kolejny dzień i o miejsce pracy, (to) rząd tego nie zauważa i dalej marnotrawi pieniądze publiczne i nie zmienia swojego zachowania