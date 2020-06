Wcześniej w piątek minister zdrowia Łukasz Szumowski przekazał Państwowej Komisji Wyborczej rekomendację, by - w związku z sytuacją epidemiczną - w tych dwóch gminach głosowanie 28 czerwca odbyło się tylko korespondencyjnie. Uzasadniając tę rekomendację Ministerstwo Zdrowia przekazało, że obu gminach tzw. wskaźnik zapadalności przekracza 100 na 10 000 mieszkańców.

Po posiedzeniu PKW, w którym brał udział minister zdrowia, Marciniak powiedział na briefingu prasowym, że w gminie Baranów uprawnionych do głosowania jest przeszło 6 tys. osób, a Marklowicach przeszło 4 tys. Szef PKW poinformował, że w Baranowie z głosowania korespondencyjnego wyłączony będzie jeden obwód do głosowania utworzony na oddziale leczniczo-rehabilitacyjnym w Grębaninie.

Ze słów ministra zdrowia wynikało, że nie przewiduje innych wniosków (o zarządzenie wyłącznie głosowania korespondencyjnego), chociaż czas, zgodnie z ustawą, z kalendarzem wyborczym jest do 21 czerwca, czyli do niedzieli PKW może podjąć taką uchwałę (ws. wyłącznie głosowania korespondencyjnego na danym terenie)

- powiedział przewodniczący PKW. Marciniak zaznaczył, że wyborcy z gmin Baranów i Marklowice zgłaszają zamiar głosowania korespondencyjnego komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy do środy, 24 czerwca.

- Złagodziliśmy rygory, jeśli chodzi o kwestie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego, takie zgłoszenie może być dokonane ustnie, telefonicznie, w tym za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej, chodzi o sms-y, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej - mówił szef PKW.

Wybory 2020. PKW podjęła uchwałę ws. głosowania korespondencyjnego w dwóch gminach

Jak dodał, wyborca powinien otrzymać pakiet wyborczy z urzędu gminy nie później niż do piątku, 26 czerwca, czyli podobnie jak osoby pozostające w kwarantannie. Szef PKW był pytany czy mieszkańcy gmin Baranów i Marklowice mogą pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania i zagłosować w innej gminie.

Formalnie zaświadczenie można odebrać do przyszłego tygodnia, a właściwie można powiedzieć, że nie ma prawnego zakazu wynikającego z ustawy, ale z drugiej strony biorąc pod uwagę, że jednak każdy wyborca powinien mieć na uwadze nie tylko swoje żądanie, ale też zdrowie osób najbliższych, innych wyborców, członków komisji wyborczych nie wiem, czy to będzie właściwa taka postawa

- powiedział szef Państwowej Komisji Wyborczej. Zaznaczył, że lokale wyborcze w tych dwóch gminach będą otwarte i komisje obwodowe zostały już powołane. Jak mówił, chodzi chociażby o kwestie dostarczenia pakietów od wyborców.

Pytany, czy pakiety wyborcze będą dostarczane mieszkańcom do skrzynek pocztowych, szef PKW zwrócił uwagę, że jest stosunkowo krótki czas, bo do przyszłej środy, na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego, a do przyszłego piątku muszą być dostarczone pakiety wyborcze.

- To jest kwestia ewentualnie już informacji, możliwości ze strony pracowników urzędów gmin jak i ewentualnie operatora pocztowego, jeżeli taka będzie możliwość - stwierdził Marciniak. Przekazał też, że w tej chwili zgłoszonych jest i powołanych 208 tys. osób do ok. 27 tys. obwodowych komisji wyborczych.

Wybory prezydenckie 2020

Wybory prezydenckie planowo mają odbyć się w niedzielę 28 czerwca, a ewentualna druga tura, jeśli żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów – 12 lipca. Przypomnijmy, że pierwotnie zaplanowano je na 10 maja, ale wówczas głosowanie zostało odwołane.

W tegorocznych wyborach udział biorą: ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda (popierany przez PiS), Rafał Trzaskowski (KO), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Robert Biedroń (Lewica), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Waldemar Witkowski (Unia Pracy) oraz kandydaci niezależni: Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Stanisław Żółtek, Paweł Tanajno i Mirosław Piotrowski.

RadioZET.pl/PAP