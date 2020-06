Zbiórka podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego rozpoczęła się w środę po południu, tuż po tym, jak marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła termin wyborów – 28 czerwca. W czwartek kandydat KO na prezydenta osobiście zabiegał o poparcie w Warszawie przy stacji metra Politechnika. Na miejsce zbiórki przyjechał metrem. Tam czekali już na niego m.in. lider PO Borys Budka, sekretarz generalny Platformy Marcin Kierwiński, posłowie KO, m.in. Cezary Tomczyk, Adam Szłapka, Małgorzata Tracz, Aleksandra Gajewska, Jakub Rutnicki oraz liczne grono zwolenników.

Zbiórka podpisów na Rafała Trzaskowskiego. Zweryfikowano blisko 70 tys. podpisów

Poseł Arkadiusz Myrcha z KO poinformował, że w sobotę został uruchomiony "licznik mobilizacji" w Warszawie przy ul. Kruczej 47a, na którym będzie wyświetlana i co godzinę aktualizowana liczba zebranych podpisów pod kandydaturą Trzaskowskiego.

Od kilku dni obserwujemy prawdziwą eksplozję energii Polaków, którzy praktycznie każdego dnia, co minutę, co godzinę, zgłaszają się do naszych mobilnych punktów, że chcą wesprzeć kampanię Rafała Trzaskowskiego

- mówił Myrcha. Dodał, że do soboty na godz. 14 podpisów zebranych i zweryfikowanych jest blisko 70 tys. Do rejestracji kandydata na prezydenta wymagane jest zebranie co najmniej 100 tys. podpisów.

Z kolei poseł PO Michał Szczerba zachęcał do dopisywania się pod kandydaturą Trzaskowskiego i organizowania zbiórki podpisów.

W ten weekend od Helu po Zakopane Polki i Polacy zbierają podpisy, trwa obywatelski maraton zbierania podpisów, który pokazuje to, że jest wielki głód miast - ta fala zmian, którą obserwujemy każdego dnia

- mówił.

Szczerba poinformował, że przy Kruczej 47a codziennie od 9 rano do 9 wieczorem będzie otwarty sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego.

