Wybory 2020. Bitwa o wozy. Znamy wyniki II edycji konkursu

Przed wyborami prezydenckimi polski rząd ogłosił akcję "Bitwa o wozy". Gminy z najwyższą frekwencją wyborczą na terenie byłych 49 województw otrzymają wozy strażackie. MSWiA ogłosiło wyniki.

Bitwa o wozy. MSWiA wskazało zwycięzców

W trakcie drugiej edycji „Bitwy o wozy” do wygrania było 49 wozów strażackich o średniej wartości 800 tys. zł. Wozy mają trafić do gmin do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza.

MSWiA opublikowało listę zwycięzców. Najwyższą frekwencję odnotowano w gminie Klwów (powiat przysuski, byłe województwo radomskie). Wyniosła ona 94.61%. Na drugim miejscu uplasowała się gmina Szulborze Wielkie (powiat ostrowski, byłe województwo łomżyńskie). Tam frekwencja wyniosła 89,9%. Podium zamyka gmina Słupia (powiat skierniewicki, byłe województwo skierniewickie). W pozostałych zwycięskich gminach frekwencja nie była niższa niż 68%.

