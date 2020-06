Kampania Dudy przed II turą. ''Będzie odwoływał się do wszystkich elektoratów''

Wybory prezydenckie 2020 odbyły się w niedzielę. Do drugiej tury przeszedł obecny prezydent Andrzej Duda oraz Rafał Trzaskowski. II tura wyborców odbędzie się 12 lipca.

Andrzej Duda walczy o głosy

"Naturalna baza polityczna Andrzeja Dudy przyszła bardzo solidnie do wyborów i oddała na niego głos, teraz będzie on odwoływał się do wszystkich elektoratów" – powiedziała podczas wieczoru wyborczego wicepremier i wiceszefowa Porozumienia Jadwiga Emilewicz.

„Niekwestionowanym zwycięzcą pierwszej tury wyborów prezydenckich jest prezydent Andrzej Duda. Drugim zwycięzcą jest demokracja, mamy niezwykle rekordowo wysoką frekwencję i w tej wysokiej frekwencji Andrzej Duda nie tylko uzyskuje bardzo znaczącą przewagę, ale także poszerza swoją bazę. Ma trzy miliony głosów więcej niż w wyborach w 2015 r., dwa miliony głosów wyborców więcej niż kolejny na liście – Rafał Trzaskowski” - poinformowała Emiliewicz.

Wiceszefowa dodała, że choć wynik Andrzeja Dudy jest dobry, to jednocześnie jest wymagający. "Przed nami 12 dni bardzo intensywnej kampanii" – podkreśliła. Emilewicz zapytano także o strategię na kampanię i poszukiwania wyborców w elektoratach kontrkandydatów z pierwszej tury.

To, że jego naturalna baza polityczna przyszła bardzo solidnie do wyborów i oddała na niego głos, to już wiemy. Teraz będzie sięgał, co słyszeliśmy w jego wystąpieniu, będzie odwoływał się do wszystkich elektoratów

– zaznaczyła.

Polityczka podkreśliła też wagę dobrej współpracy między prezydentem a rządem. Jak dodała Emilewicz, w obecnym „trudnym, niepewnym czasie nie ma miejsc” na spory, na wetowanie, blokowanie. „Tutaj dzisiaj musi być dobra współpraca. Dla nas wszystkich, myślę, jest bardzo istotne, abyśmy bezpiecznie wyszli z czasów kryzysowych, dlatego wybór Andrzeja Dudy jest tak ważny”.

RadioZET.pl/PAP