Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca, ich ewentualna druga tura - 12 lipca. Według ostatnich sondaży Trzaskowski cieszy się poparciem ok. 27-30 proc. badanych, a prezydent Andrzej Duda - ok. 40-43 proc. Wiele wskazuje na to, że to właśnie ci dwaj politycy spotkają się w wyborczej dogrywce.

