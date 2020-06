Lokale wyborcze w całym kraju rozpoczęły pracę o godzinie 7. Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości, który pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie wyborców i dopuszczenie go do głosowania. Jeśli wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców.

W lokalu wyborczym wyborca ma obowiązek zakrywania ust i nosa. Członek komisji poprosi wyborcę o zdjęcie na chwilę maseczki, aby go zidentyfikować, a następnie wyda jednostronicową kartę do głosowania, która będzie zawierała nazwiska 11 kandydatów na prezydenta.

Wybory prezydenckie 2020. Jak głosować?

Na dole każdej karty znajdzie się informacja o sposobie głosowania. Autentyczność karty będą potwierdzały: wydruk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej (za granicą jest to pieczęć konsulatu) oraz odcisk pieczęci obwodowej komisji wyborczej.

Aby oddać ważny głos, należy wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.

Kandydaci na prezydenta 2020

W tegorocznych wyborach prezydenckich startuje 11 kandydatów. Są to:

Robert Biedroń(Lewica),

Krzysztof Bosak (Konfederacja),

Andrzej Duda (z poparciem PiS),

Szymon Hołownia (bezpartyjny),

Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczypospolitej),

Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL-Koalicja Polska),

Mirosław Piotrowski (Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi),

Paweł Tanajno (bezpartyjny),

Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska),

Waldemar Witkowski (Unia Pracy).

Stanisław Żółtek (Kongres Nowej Prawicy).

Do zakończenia głosowania trwa cisza wyborcza. Ciszę wyborczą narusza każdy element czynnej agitacji wyborczej, czyli publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania w określony sposób. Jak wskazuje Państwowa Komisja Wyborcza, nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, czy rozpowszechniać materiałów wyborczych.

RadioZET.pl