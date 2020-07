Agata Kornhauser-Duda i Małgorzata Trzaskowska. "Pojedynek" żon kandydatów

Druga tura wyborów prezydenckich coraz bliżej - zaplanowaną ją na niedzielę 12 lipca. Zmierzą się w niej kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu (28 czerwca) uzyskali najwyższe poparcie - urzędujący prezydent, popierany przez PiS Andrzej Duda (43,50 proc.) oraz prezydent Warszawy i kandydat KO Rafał Trzaskowski (30,46 proc.).

"Sprawdź, zdecyduj zagłosuj" to akcja informacyjna Radia ZET, poprzez którą będziemy przybliżać kulisy ostatnich dni kampanii przed II turą wyborów 2020. Tym razem reporterka Radia ZET przyjrzała się żonom kandydatów: Pierwszej Damie Agacie Kornahauser-Dudzie oraz Małgorzacie Trzaskowskiej.

Obie panie są obecne w mediach społecznościowych, niedawno założyła swoje konta na Instagramie. Pokazują się również w kampanii wyborczej, aczkolwiek w inny sposób. Żona prezydenta jest niekiedy widoczna przy nim, ale nie zabiera głosu (nie czyniła tego publicznie przez całą kadencję męża), z kolei Małgorzata Trzaskowska "ruszyła w Polskę" i przemawia niekiedy na wiecach poparcia swojego małżonka.

Jak ocenia politolog oraz specjalista od wizerunku dr Mirosław Oczkoś, aktywność potencjalnych przyszłych pierwszych dam w ostatnim tygodniu kampanii może pomóc Rafałowi Trzaskowskiemu i Andrzejowi Dudzie w walce o głosy. Jego zdaniem jednak jak dotąd żadna z pań nie zaskoczyła niczym wyborców i nie przekonuje nieprzekonanych. Zwraca też uwagę na inny fakt.

Ani jedna, ani druga pani nie ma "parcia na szkło", co Agata Duda udowodniła już 5-letnią kadencją męża. Z kolei Małgorzata Trzaskowska mogła tego w pierwszym odruchu nie ujawnić, ale w drugim już bym ujawniła

- mówi w rozmowie z reporterką Radia ZET Joanną Mąkosą.

[Agata Duda] przyzwyczaiła nas do tego, że jej nie ma, więc ciężko powiedzieć, jakie ma poglądy. Poza tym, wiele Polek ma do niej pretensje, że nie zabierała głosu w sprawach ważnych dla kobiet, jak np. Maria Kaczyńska (...) Z kolei pani Trzaskowska mogłaby wygrać, mówiąc "jak ja będę", bo to jest na razie niesprawdzalne