Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski nie mogą być pewni wygranej w drugiej turze wyborów prezydenckich. Według części sondaży dzieli ich niecały punkt procentowy. Obecnie urzędujący prezydent i kandydat KO na 48 godzin przed zakończeniem kampanii wyborczej wciąż zabiegają o głosy Polaków. W czwartek Prawica Rzeczypospolitej wezwała do głosowania na Andrzeja Dudę.

Polska chrześcijańsko-konserwatywna partia polityczna w oświadczeniu stwierdziła, że jesteśmy w stanie wojny cywilizacyjnej.

Zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach Zachodu coraz mocniej niszczony jest dorobek cywilizacji łacińskiej powstałej we wspólnej chrześcijańskiej Europie. Systematycznie dąży się do marginalizacji norm moralnych, na których oparte jest prawo i wielowiekowe zasady współżycia społecznego

- czytamy w oświadczeniu. Jak wskazano atak wymierzony jest szczególnie w rodzinę "powołaną do wiernej miłości, do przekazywania życia i troski o nie, do więzi pokoleniowej". Dodano, że dziś głównym frontem walki o jej przyszłość jest rodzina i prawa wychowawcze rodziny.

Nieposzanowanie życia dzieci nienarodzonych, działalność lobby homoseksualnego, czy rewolucja genderowa atakują same podstawy istnienia i funkcjonowania rodziny. Także Polska stała się atakiem tej rewolucji nihilistycznej i dyktatury moralnego relatywizmu

- wskazuje Prawica Rzeczypospolitej.

Wybory 2020. Andrzej Duda z poparciem Prawicy Rzeczypospolitej

W oświadczeniu dodano, że nihilizm także deprecjonuje patriotyzm i poświęcenie, tradycję narodową i sens bytu narodu, osłabia zainteresowanie troską o dobro wspólne oraz wyłanianiem najlepszych odpowiedzialnych przedstawicieli narodu w wyborach demokratycznych.

Heroldem tej rewolucji jest kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski. Jego ewentualne zwycięstwo znacznie wzmocniłoby możliwości destrukcyjne tej rewolucji

- oceniła Prawica Rzeczypospolitej. Dlatego - podkreślono w oświadczeniu - obowiązkiem narodowym i cywilizacyjnym jest dziś zdecydowane przeciwstawienie się tej rewolucji.

"W tej sytuacji, należy poprzeć w wyborach kandydaturę dotychczasowego prezydenta Andrzeja Dudy, który w swej działalności wielokrotnie dał dowód wsparcia, zwłaszcza materialnych praw rodziny" - zaapelowała Prawica Rzeczypospolitej.

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 12 lipca. Zmierzą się w niej Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Prezydent w I turze wyborów otrzymał 43,50 proc. głosów. Na kandydata KO zagłosowało 30,46 proc. Polaków.

RadioZET.pl/PAP