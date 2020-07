Wybory prezydenckie 2020 odbędą się bez finałowej debaty Andrzeja Dudy z Rafałem Trzaskowskim? Niestety coraz więcej na to wskazuje. TVN, TVN24, Onet oraz WP opublikowały dzisiaj wspólne oświadczenie, w którym poinformowano, że jutrzejsza debata nie odbędzie się na skutek odmowy Andrzeja Dudy.

"Zrobiliśmy wszystko, aby planowana debata była jak najbardziej demokratyczna, transparentna, niefaworyzująca żadnego z kandydatów, a jednocześnie po raz pierwszy zorganizowana w sposób, który umożliwiał obejrzenie jej zarówno w telewizji, jak i w internecie przez praktycznie każdego mieszkańca Polski i każdego wyborcę wśród Polonii" - czytamy w komunikacie.

Debata TVN, Onet i WP nie odbędzie się. Andrzej Duda odmówił udziału

W oświadczeniu poinformowano, że sztab Andrzeja Dudy odmówił udziału w rozmowach. "Ostatecznie poinformował nas, że ich kandydat nie weźmie udziału w debacie. Tym samym z przykrością informujemy, że jutrzejsza debata nie może się odbyć" - czytamy.

Andrzej Duda już wcześniej zapowiadał, że nie jest zainteresowany debatą w takiej formule. - Mam nadzieję, że będziemy mieli w Polsce normalną debatę organizowaną przez wszystkie telewizje, bo taka debata się Polakom należy - zadeklarował w środę w Złotowie. Jak dodał, jest gotów do wzięcia udziału w debacie, ale "na równych zasadach". - A nie proszę państwa, że jakaś jedna prywatna telewizja pana Trzaskowskiego podaje termin debaty i nakazuje się stawić - przekonywał.

Na wiecu w Złotowie Andrzej Duda poszedł w swoich zarzutach jeszcze dalej. Odnosząc się do propozycji debaty organizowanej przez TVN, Onet i WP stwierdził, że "pan Trzaskowski chce sobie zorganizować debatę pod ochroną zagranicznych mediów". Co ciekawe, sam nie widział wcześniej żadnych przeciwwskazań w uczestnictwie w debatach organizowanych przez faworyzującą go TVP.

Duda zadeklarował, że weźmie udział w debacie, ale zorganizowanej wspólnie przez TVP, TVN i Polsat. "Mam nadzieję, że będziemy mieli taką debatę, bo ona się wszystkim Polakom należy. Ja z góry zapowiadam, że absolutnie wezmę w takiej debacie udział. Uzgodnionej na cywilizowanych warunkach jednakowych dla wszystkich. I tutaj państwu solennie obiecuję. Jak wiecie ja się debaty nie boję" - zapowiedział.

Duda odmawia udziału w debacie. Pokrętne tłumaczenia sztabu

Zaproszenie do planowanej debaty TVN, TVN24, Onet i Polsat przyjął Rafał Trzaskowski. Sztabowcy Dudy początkowo tłumaczyli, że tego wieczoru prezydent ma zaplanowane "duże spotkanie" z wyborcami i to dlatego, nie może wziąć udziału w debacie.

- Akurat w czwartek mamy duże spotkanie z mieszkańcami w województwie lubuskim, ale idąc do studia, widziałem zaproszenie ze strony telewizji publicznej do debaty w nowym formacie, town hall, to jest format znany w Stanach Zjednoczonych - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 rzecznik sztabu Andrzeja Dudy, Adam Bielan.

Jak jednak informuje "300 Polityka", jutro wieczorem prezydent Andrzej Duda będzie gościem „Gościa Wydarzeń” w Polsacie. Rozmowa miała być umówiona już ponad tydzień temu.

TVP organizuje debatę w Końskich. Andrzej Duda weźmie w niej udział

Wiadomo, że kolejną debatę prezydencką zorganizuje TVP. Ma się ona odbyć 6 lipca w otwartej formule, z udziałem publiczności w miejscowości Końskie w województwie świętokrzyskim. TVP nie zamierza rezygnować z organizacji debaty nawet jeżeli miałby w niej wziąć udział tylko jeden z kandydatów. Rafał Trzaskowski nazwał całe przedsięwzięcie "ustawką".

– Dosyć ustawek. Prezydent Andrzej Duda był już na dwóch debatach TVP i ma przyjść na trzecią ustawkę TVP, gdzie znowu będzie znał wszystkie pytania? - pytał retorycznie kandydat KO.

Jak informuje TVP Info, wybór Końskich nie był przypadkowy. - W 2015 roku ówczesny szef PO Grzegorz Schetyna, kandydując właśnie z okręgu świętokrzyskiego do Sejmu, powiedział, że to „w Końskich, a nie w Wilanowie, wygrywa się wybory” - podaje stacja.

Rzecznik sztabu Andrzeja Dudy Adam Bielan zgłosił już chęć udziału prezydenta w debacie. Nie ma nadal oficjalnej decyzji Rafała Trzaskowskiego.

