Rafał Trzaskowski, obecny prezydent Warszawy i kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP w wyborach 2020 zebrał już milion podpisów – poinformował nieoficjalnie portal Onet. Przypomnijmy, że Trzaskowski to jedyny nowy kandydat, o którym wiadomo, że intensywnie zbiera podpisy. Do 5 czerwca musiał zarejestrować swój komitet, natomiast listy wyborcze musi złożyć do środy 10 czerwca. Wymagana liczba to 100 tysięcy podpisów.

Nową datę wyborów - 28 czerwca 2020 r. - ogłosiła 4 czerwca Marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Od tego momentu ruszyła kampania wyborcza, a Rafał Trzaskowski miał ekstremalnie mało czasu na zebranie podpisów i rejestrację komitetu.

Zdaniem dziennikarzy Onetu, kandydat KO już w weekend uzbierał 400 tysięcy podpisów. Działacze opozycji również dzisiaj zbierali je na terenie całej Polski.

Jak także nieoficjalnie informuje Onet, wcześniej w poniedziałek pod kandydaturą Trzaskowskiego złożono już 650 tysięcy podpisów, później dotarła część z Mazowsza ( w tym z Warszawy) – było ich 220 tysięcy. 30 tysięcy przechodzi obecnie jeszcze proces weryfikacji. Jak mówił dziennikarzom portalu jeden z działaczy z otoczenia Rafała Trzaskowskiego, niemal pewne jest, że liczba przekroczy milion.

Jak czytamy, milion podpisów zostało złożonych już do godziny 21.30 .

We wtorek 9 czerwca podpisy zostaną przekazane PKW, by ostatecznie zarejestrować Trzaskowskiego jako oficjalnego kandydata KO w wyborach prezydenckich 2020.

