Druga tura wyborów prezydenckich już za 2 dni. Wyborcy niezdecydowani mogą przesądzić o wyniku niedzielnego głosowania. W piątek na ostatniej prostej przed końcem kampanii prezydenckiej zwrócił się do nich Rafał Trzaskowski, kandydat KO na prezydenta.

Rafał Trzaskowski, kandydat KO na prezydenta podczas spotkania z mieszkańcami Kłodzka w województwie dolnośląskim zwrócił się wprost do ludzi wahających się, pytając ich, czy nie przydałby się prezydent, który będzie przyglądał się ustawom, konsultował się i pytał ludzi o zdanie. Spotkanie z mieszkańcami Kłodzka było jednym z sześciu takich spotkań, jakie Rafał Trzaskowski ma w piątek, ostatniego dnia kampanii. O północy rozpoczyna się cisza wyborcza.

Czy chcecie naprawdę prezydenta, który tylko i wyłącznie wystraszony czeka na telefon od prezesa i który po ciemku w nocy będzie podpisywał ustawy

- pytał Trzaskowski na spotkaniu wyborczym w Kłodzku. - Nie, nie - odkrzyknęli zebrani. - I dlatego potrzebujemy zmiany - stwierdził kandydat KO.

Kandydat KO na prezydenta dodał, że 320 głosów zdecydowało, że "mamy wolny Senat", a wszystkie sondaże przed drugą turą "pokazują, że jest bardzo blisko, że wszystko w waszych rękach". Trzaskowski apelował, by przekonywać nieprzekonanych, "wszystkich ludzi dobrej woli, których w Polsce jest więcej", by poszli do wyborów i głosowali na zmianę.

Te dziesięć godzin, które zostały, wykorzystajmy właśnie na to, bo jestem przekonany, że albo dzisiaj, albo nigdy i dlatego musimy to zrobić razem

- powiedział Trzaskowski.

Wybory prezydenckie 2020. Druga tura 12 lipca

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w najbliższą niedzielę. O urząd prezydenta ubiegają się obecny prezydent Andrzej Duda oraz kandydat KO Rafał Trzaskowski. W I turze otrzymali oni odpowiednio: 43,5 proc. oraz 30,46 proc. głosów.

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ:

Cisza wyborcza, która zacznie się o północy z piątku na sobotę potrwa do niedzieli 12 lipca do godziny 21. Wieczór wyborczy 12 lipca będziecie mogli śledzić na radiozet.pl, naszym Facebooku oraz oczywiście na antenie Radia ZET. Zapraszamy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Małgorzata Trzaskowska. Kim jest żona Rafała Trzaskowskiego?

RadioZET.pl/PAP