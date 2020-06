Robert Biedroń chce kas fiskalnych dla księży. I ma 5 pytań do swoich rywali

Robert Biedroń przedstawiał element swojego programu, którym jest wprowadzenie kas fiskalnych dla księży, już znacznie wcześniej. Kandydat Lewicy na środowej konferencji w Sejmie nawiązał do tego postulatu i zadał swoim kontrkandydatom pięć pytań.

Zapraszam wszystkich kandydatów startujących w tych wyborach do rozmowy o Polsce. Prezentuję pięć punktów programowych, wokół których chciałbym porozmawiać

- zaczął kandydat Lewicy w wyborach prezydenckich 2020.

Chciałbym zapytać moich kontrkandydatów, czyli jeśli zostaną wybrani na Prezydenta RP, wprowadzą kasy fiskalne dla księży. Opodatkują w końcu sprawiedliwie bogaty Kościół. Drugie pytanie dotyczy budowy miliona mieszkań, których w Polsce brakuje

- kontynuował Robert Biedroń.

Biedroń o wprowadzeniu kas fiskalnych dla księży, 5 pytań do kontrkandydatów

Oprócz kwestii opodatkowania Kościoła, Biedroń poruszył inne wątki dotyczące praw i wolności obywatelskich.

Trzecia kwestia dotyczy także mieszkalnictwa, ustawy reprywatyzacyjnej, której kolejne rządy nie przyjmowały, a skutki tej dzikiej reprywatyzacji widzimy dzisiaj w Warszawie, gdzie kolejni prezydenci chowają głowę w piasek, a ludzie są eksmitowani

– podkreślił.

Czwarta kwestia dotyczy bezpiecznego przerywania ciąży do 12 tygodnia. Polska obok Malty i Watykanu ma najbardziej restrykcyjne prawo w Europie. Dzisiaj kobiety nie mogą decydować o swoim życiu i ciele. Dlatego musimy zliberalizować w końcu ustawę dot. przerywania ciąży

- powiedział lider Wiosny.

Ostatnie pytanie dotyczy służby zdrowia. Kolejnej, fundamentalnej sprawy. Czy w końcu znajdzie się prezydent, który stanie po stronie ludzi, nie będzie prywatyzował szpitali, nie będzie rzecznikiem tych wszystkich, którzy mówią, że służba zdrowia sobie jakoś poradzi. Nie będzie patrzył bezczynnie jak pielęgniarki i lekarze wyjeżdżają z Polski. Czy w końcu będziemy mieli siłę i determinację, żeby przekazać te 140 mld zł, czyli 7,2% PKB na służbę zdrowia

– zakończył kandydat Lewicy.

Za opodatkowaniem Kościoła opowiada się bardzo wielu Polaków. Warto podkreślić, że Kościół jak instytucja jest prawie największym posiadaczem gruntów w Polsce – nie licząc Skarbu Państwa. Całkowity majątek Kościoła nie jest transparentny – o ujawnienie swoich dochodów apelował do wszystkich księży już w latach 90. biskup Tadeusz Pieronek. Duchowny przez 20 lat starał się doprowadzić do ujawnienia finansów Kościoła, ale ostatecznie zakończyło się to fiaskiem. W reportażu autorstwa Cezarego Łazarewicza, opublikowanym w tygodniku "Polityka" w marcu 2018 r. cytowane są jego następujące słowa: "Nie udało się, bo ludzie nie lubią ujawniać dochodów i chwalić się tym, co mają". "Transparentność jest ideałem, do którego trzeba dążyć w Kościele, i dopóki tego się nie zrobi, nie będzie spokoju. Trzeba szukać więc takich rozwiązań, które wszyscy zaakceptują" – powiedział biskup.

Do opinii publicznej przepływa więc tyle informacji na temat budżetu Kościoła, ile przekazują sami duchowni. Zdecydowana większość z nich jest jednak tajna.

