Wybory prezydenckie 2020. Kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń zaproponował prezydentowi Andrzejowi Dudzie spotkanie i rozmowę nt. osób LGBT.

- zwrócił się do prezydenta Biedroń.

Biedroń mówił w poniedziałek w "Gościu Wiadomości" w TVP, że "głęboko nie zgadza się z prezydentem Dudą, że można dzielić Polaków".

- mówił kandydat Lewicy na prezydenta.

Proponuję prezydentowi Dudzie spotkanie, chętnie spotkam się, przyjdę z moją mamą, z moim partnerem porozmawiam z prezydentem Dudą, jak żyje się z osobą LGBT. Panie prezydencie, proszę o spotkanie, przyjdę z moją mamą. Pan powie mojej mamie, że wychowała kogoś innego, niż człowieka, tak jak pan to powiedział, albo wyjaśnimy sobie te sprawy

- apelował Biedroń.

Na pytanie, czy był przekonany, aby jego mama występowała z listem otwartym do prezydenta Dudy odparł:

To była decyzja mojej mamy, ona od kilku dni, co kilka godzin do mnie dzwoni pytając, czy wszystko jest w porządku