Środowisko Tadeusza Rydzyka apeluje do prawicowych kandydatów, aby wycofali się z wyborów prezydenckich 2020? Wskazuje na to apel prezesa Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, zamieszczony na portalu raidomaryja.pl, należącym do toruńskiego redemptorysty. Chodzi oczywiście o to, by wybory wygrał Andrzej Duda.