TVP o "medialnym ataku na Dudę". "Prezydent atakowany na wszystkie sposoby"

Zapowiadany przez Danutę Holecką materiał nosił znamienny tytuł "Medialny atak na prezydenta Dudę". Sugerował, że to właśnie Andrzej Duda przez całą swoją prezydenturę oraz kampanię wyborczą był atakowany przez pro-opozycyjne media.

- powiedziała prowadząca telewizyjny dziennik. Następne minuty to próba przekonania widzów, że to właśnie Duda - za którym stała machina propagandowa telewizji publicznej - padł ofiarą agresji i wrogości ze strony "mediów przychylnych Rafałowi Trzaskowskiemu", które "dzień po dniu próbowały niszczyć Andrzeja Dudę".

W filmie pojawia się również kilkoro publicystów przychylnych obozowi rządzącemu, który w swoich wypowiedziach próbują udowodnić powyższą tezę. - Bardzo dużo agresji i negatywnych emocji wypływało ze sztabów Platformy Obywatelskiej - stwierdził Karol Gac z "Do Rzeczy".

- Część dziennikarzy, część komentatorów, lepiej zrobiłaby, gdyby założyła własną partię polityczną. Przecież niektóre tygodniki, niektóre media, wprost zamieniły się w sztaby wyborcze, to one prowadziły de facto kampanię Koalicji Obywatelskiej - kontynuował Gac.

Gdyby nie TVP i odporność psychiczna dziennikarzy, Andrzej Duda by nie wygrał. Po prostu zastraszono by, zmiażdżono by, połamano by kości wszystkim, którzy mają inne zdanie. I o to chodziło w tych wszystkich atakach na Telewizję Polską, żeby mieć możliwość bezkarnego manipulowania na całym społeczeństwie, żeby nie było kanałów, którymi idą sprostowania, którymi idą prawdziwe informacje, którymi idą choćby poglądy obecnego prezydenta, by tylko zakrzyczeć, zawrzeszczeć, o to chodziło