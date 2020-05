Wybory 28 czerwca? Grodzki: PiS musi spełnić warunki opozycji

We wtorek w Senacie odbyły się kolejne obrady okrągłego stołu z udziałem klubów parlamentarnych. Omawiano propozycje poprawek do ustawy dotyczącej wyborów.

W środowym wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" Tomasz Grodzki przyznał, że w sprawie ustawy o wyborach prezydenckich jest sporo punktów, które wymagają rozstrzygnięć. Jak dodał, chodzi np. o kwestię praw nabytych kandydatów, czyli możliwość startu na podstawie podpisów zebranych do wyborów 10 maja.

"Musi być zagwarantowany stosowny, zgodny ze zdrowym rozsądkiem, przyzwoity i sprawiedliwy czas na zebranie podpisów przez ewentualnych nowych kandydatów. Pytanie, czy ci +starzy+ nie powinni też tego zrobić (...)" - mówił marszałek.

Polityk ocenił, że "nie stałoby się nic złego, gdyby wszyscy kandydaci musieli ponownie zebrać podpisy, o ile dostaną na to stosowny czas".

– dodał.

Grodzki podkreślił, że na zebranie 100 tys. podpisów powinno być zagwarantowane od 10 do 14 dni.

Marszałek zwrócił też uwagę na problem finansowania kampanii. Jak zauważył, nowi kandydaci będą mogli wydać tylko 50 proc. limitu kampanijnego, podczas gdy starzy dotychczas mogli wydać 100 proc.

Zdaniem Grodzkiego Senat wprowadzi poprawki gwarantujące minimalną długość terminów wyborczych, a także te dotyczące praw nabytych kandydatów czy finansowania kampanii.

Kluczem jest to, by wokół poprawek Senatu, choćby tych najważniejszych, gwarantujących w pełni demokratyczne wybory, była ponadpolityczna zgoda. Nikt nie chce, by mandat nowo wybranego prezydenta był podważany, musimy głosowaniu nadać wszystkie cechy wyborów demokratycznych oraz zapewnić, by wynik odpowiadał woli narodu. A będzie to szalenie trudne, bo galimatias prawny, który wywołała nieroztropna decyzja PiS o wyborach korespondencyjnych, powoduje, że balansujemy na cienkiej linie