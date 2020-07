Debata Duda-Trzaskowski jednak się odbędzie? "Ważny będzie wybór miejsca"

Wspólna debata TVN, Onetu i WP została odwołana, ponieważ urzędujący prezydent odmówił w niej udziału. Jak informują wirtualnemedia.pl, ostateczne spotkanie Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego przed II turą mogłoby się odbyć w "miejscu symbolicznym dla Polaków". Gotowość do rozmów w tej sprawie wyraziła stacja TVN.

Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich. Według danych ze 100 proc. okręgów za Andrzejem Dudą opowiedziało się 43,5 proc. wyborców, a za Rafałem Trzaskowskim - 30,46 proc. Niezdecydowanych w kwestii głosowania mogłaby przekonać wymiana zdań na żywo między kandydatami. Wspólna debata TVN, Onetu i WP została jednak odwołana po tym, jak udziału w niej odmówił urzędujący prezydent Andrzej Duda.

Prezydent w czwartek wieczorem ma udzielić wywiadu w „Gościu Wydarzeń” w Polsacie, natomiast Rafał Trzaskowski w „Kropce nad i” w TVN24. Czy są jeszcze szanse na spotkanie kandydatów przed II turą wyborów? Jak podają wirtualnemedia.pl, TVN jest gotów do podjęcia rozmów z kandydatami w celu zorganizowania wspólnej debaty.

Będzie wspólna debata Duda-Trzaskowski? "Powinna się odbyć w symbolicznym miejscu"

"TVN z szacunku dla widzów oraz wierząc w prawo Polaków do zapoznania się z programem i poglądami kandydatów na urząd prezydenta RP, jest gotowy do podjęcia rozmów w sprawie zorganizowania wspólnej debaty przez zainteresowanych nadawców" - poinformowała dziennikarka Wirtualnych Mediów na Twitterze.

Jak wskazuje TVN, gotowość do właśnie takiej debaty wyrazili obaj kandydaci. Według stacji ważny będzie wybór miejsca debaty.

Powinna odbyć się w miejscu, które ma charakter symboliczny i ma szczególne znaczenie dla Polaków, takim jak Stocznia Gdańska lub Muzeum Powstania Warszawskiego

- czytamy w oświadczeniu TVN.

Jak poinformowała stacja, "niezwykle istotne jest, aby zagwarantować kandydatom równe szanse i dać telewizjom prawo do wskazania prowadzącego dziennikarza oraz swobodnego zadawania pytań".

Sygnał z debaty powinien być udostępniony wszystkim zainteresowanym nadawcom

- przekazał Marcin Barcz, członek zarządu TVN portalowi wirtualnemedia.pl.

Jak poinformował portal, we wtorek zaproszenie do zorganizowania wspólnej debaty wyborczej przekazał TVN Discovery i TVP prezes Telewizji Polsat. W środę po południu Polsat poinformował, że nie dostał odpowiedzi na to zaproszenie.

RadioZET.pl/wirtualnemedia.pl