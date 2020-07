Sprawdzili, w czyją wygraną Polacy wierzą bardziej. Wyniki dają do myślenia

Do drugiej tury wyborów prezydenckich zostało nieco ponad tydzień. Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski od razu po ogłoszeniu wyników pierwszej, ruszyli w teren, usiłując zmobilizować wyborców i pozyskać nowych.

W sondażach prezydenckich kandydaci idą łeb w łeb i wydaje się, że wszystko jest nadal możliwe. Z opublikowanego w czwartek wieczorem sondażu Ipsos dla OKO.press wynika, że w drugiej turze wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski uzyskałby 49 proc. poparcia w grupie wyborców zdecydowanie deklarujących udział w wyborach, a ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda 48 proc. głosów. Niezdecydowanych jest 3 procent ankietowanych.

Mimo to większość Polaków nie wierzy w możliwe zwycięstwo kandydata KO. Tak wynika z badania pracowni Social Changes na zlecenie prorządowego portalu wPolityce.pl, który podkreśla, że chodzi o „bardzo ważne politologicznie badanie”. Trzeba jednak podkreślić, że badanie zostało przeprowadzone jeszcze przed głosowaniem w I turze wyborów.

Nie pytano o to, na kogo zagłosuje ankietowany, ale o to, kto według niego wygra wybory i zostanie prezydentem Polski. W sukces urzędującego prezydenta wierzy 47 proc. badanych, a w to, że z wyborczego starcia to Trzaskowski wyjdzie zwycięsko – 41 proc. Z kolei 12 proc. badanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 26 do 27 czerwca 2020 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1045.

RadioZET.pl/wPolityce.pl