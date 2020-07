Zmiany w rządzie? Müller uchylił rąbka tajemnicy

Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie 2020. Prezydent uzyskał reelekcję. Czy w nowej kadencji dojdzie do zmian w rządzie? Na to pytanie odpowiedział Piotr Müller, rzecznik rządu.

Andrzej Duda pokonał swojego kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego i to on najbliższe pięć lat będzie prezydentem Polski. Czy kandydat PiS dokona w drugiej kadencji zmian w rządzie? Jak przekazał Müller, aktualnie nie zapadły żadne decyzje.

Piotr Müller o zmianach w rządzie

Piotr Müller w TVP1 był pytany o to, czy planowane są zmiany w rządzie i jeśli mają one nastąpić, to kiedy. Rzecznik rządu odpowiedział, że nic nie wie o decyzjach, które zostały podjęte w tym zakresie.

Co do zmian w rządzie żadne decyzji jeszcze nie zapadły. Na tę chwilę nie ma decyzji co do zmian w rządzie

- powiedział Müller.

"Natomiast oczywiste jest, że każdy minister musi być gotowy do tego, aby zmienić swoje stanowisko, w każdy czasie nie tylko po wyborach" - dodał rzecznik rządu. Müllera pytano także, czy ewentualne zmiany będą powiązane z kongresem PiS, który zaplanowany jest na jesień. "Kalendarz nie jest tutaj ustalony" - powiedział polityk.

"W ogóle nie jest ustalone, czy będziemy dokonywać jakichś większych zmian w rządzie. W tej chwili trzeba przeanalizować cały harmonogram prac legislacyjnych, tych programów, które zapowiedzieliśmy w wyborach (parlamentarnych) jesienią zeszłego roku, nałożyć go na harmonogram tej kadencji, czyli jeszcze 3,5 roku i dostosować ewentualnie strukturę rządu do tych zadań" - wyjaśnił Müller.

RadioZET.pl/PAP/TVP1