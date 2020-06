Kampania przed wyborami prezydenckimi wchodzi w nowy tydzień. Kandydaci mobilizują elektoraty - sondaże wskazują, że mimo zdecydowanej przewagi Andrzeja Dudy będzie II tura, w której różnice są już minimalne. Dziś również czwarty dzień matur - uczniowie przystąpią do egzaminów z matematyki na poziomie rozszerzonym. Zbliżamy się do 30 tysięcy zakażeń w trakcie epidemii koronawirusa. Zapraszamy do śledzenia relacji na RadioZET.pl