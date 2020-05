Wybory prezydenckie wciąż nie zostały ogłoszone w nowym termine przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Komplikuje się więc – i tak już nazbyt skomplikowana prawnie – sytuacja związana z terminem nowego głosowania.

Kandydaci na prezydenta oraz ubiegający się o rejestrację Rafał Trzaskowski prowadzą aktywną kampanię. Wyjątkiem jest Paweł Tanajno, kandydat, który został zatrzymany przez policję po strajku przedsiębiorców. Służby wniosły do sądu o tymczasowy areszt.

Tymczasem opozycja komentuje bierność marszałek Sejmu w ogłaszaniu nowego terminu wyborów. Zdaniem Sławomira Neumanna, jednego z liderów PO, Elżbieta Witek złamała prawo.

- powiedział w TOK FM, poseł Sławomir Neumann.

Zaznaczył, że sytuacja jest „bardzo ciekawa”.

- mówił Neumann.

I podkreślił, że ogłoszenie terminu wyborów oznaczałoby, że „wszyscy kandydaci startowaliby od nowa i mieli te same prawa”. Tłumaczył, że nie czyniąc tego, marszałek Sejmu robi wszystko, żeby manipulować terminami wyborczymi.

Neumann z góry zakłada wariant, w którym nowy kandydat PO dostanie mało czasu na zebranie 100 tysięcy podpisów.

Zakładam najgorszy wariant, dostaniemy jeden, czy dwa, czy trzy dni na zebranie 100 tysięcy podpisów. Przygotowujemy się do tego bardzo poważnie, rozsyłamy informację wszystkim naszym sympatykom, którzy chcą się zgłosić do pomocy przy zbieraniu podpisów, żeby czekali na sygnał, czekali na karty do zbierania podpisów, żeby ruszyli i zebrali szybko podpisy. Damy radę to zrobić