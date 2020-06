Andrzej Duda: wyborcom Bosaka jest bliżej do mnie niż do Trzaskowskiego

Jestem przekonany, że wyborcom Krzysztofa Bosaka jest zdecydowanie bliżej do mnie niż do Rafała Trzaskowskiego - ocenił w poniedziałek w Polskim Radiu ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda. Podkreślał, że w jego programie oraz programie Bosaka są podobieństwa i wspólne wartości.

Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich. Według szczątkowych wyników PKW Andrzej Duda powiększa swoją przewagę w stosunku do Rafała Trzaskowskiego. Urzędujący prezydent musi teraz powalczyć o głosy sympatyków innych kandydatów.

Prezydent ocenił, że z niektórymi z rywali, którzy kandydowali w niedzielnych wyborach prezydenckich, ma zbliżone programy i podobne spojrzenie na Polskę.

Duda: Mamy dużą pulę wspólnych wartości z Krzysztofem Bosakiem

"Mamy pewną dużą pulę wspólnych wartości z panem chociażby Krzysztofem Bosakiem i myślę, że podobne w wielu punktach spojrzenie na Polskę oraz na to, jak polskie sprawy powinny być prowadzone" - powiedział Duda.

Wśród wspólnych elementów programu i światopoglądu z Bosakiem wymienił "wysoką pozycję Polski", tradycyjne wartości i tradycyjną formę rodziny umocowaną w konstytucji.

"To są takie elementy, w których na pewno są podobieństwa i myślę tutaj, że ci wyborcy, którzy oddali swój głos na przykład na Krzysztofa Bosaka będą teraz przyglądali się i mnie, i panu Rafałowi Trzaskowskiemu i decyzję podejmą, aczkolwiek ja jestem przekonany, że to do mnie jest im zdecydowanie bliżej niż jednak do bardzo lewicowego kandydata, jakim jest Rafał Trzaskowski, choć ostatnio udaje i unika tematów, w których dawniej świetnie się czuł i brylował, a teraz ucieka przed nimi. Przecież ludzie nie mają tak krótkiej pamięci i wiedzą, jakie dokumenty podpisywał, że podpisał kartę LGBT" - powiedział Duda.

Ubiegający się o reelekcję prezydent podkreślał, że jest bardzo zadowolony ze swojego wyniku z niedzielnego głosowania i dodał, że "z optymizmem" wchodzi w drugą część kampanii.

RadioZET.pl/PAP