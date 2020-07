Kaczyński: udział w tych wyborach jest naprawdę całkowicie bezpieczny

Wybory prezydenckie 2020. Naprawdę nie ma się czego obawiać - zachęcał w czwartek w telewizji Trwam do pójścia do urn prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak dodał, udział w głosowaniu jest "bezpieczniejszy nawet niż pójście do sklepu". Ocenił również, że w Polsce epidemia koronawirusa "miała przebieg stosunkowo łagodny", a udało się to - jak wskazał - dzięki "sprawnemu rządowi".

Wybory prezydenckie 2020. Przed nami druga tura. Do pójścia na głosowanie, mimo pandemii koronawirusa, namawiał w Telewizji Trwam Jarosław Kaczyński. Prezes PiS ocenił także, że w Polsce epidemia "miała przebieg stosunkowo łagodny". "Chociaż trzeba tutaj być bardzo ostrożnym, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, przygotowania na przyszłość, żeby nic takiego nie mogło się powtórzyć" - zaznaczył.

Ale jak na to wszystko, co działo się w Europie, to naprawdę nam się tutaj udało to dobrze przeprowadzić, dobrze przejść dzięki sprawnej władzy, dzięki sprawnemu Ministerstwu Zdrowia, sprawnemu rządowi

- przekonywał prezes PiS.

Kaczyński: udział w wyborach bezpieczniejszy niż pójście do sklepu

Jarosław Kaczyński podkreślił, że "dziś nie ma się czego bać". Pytany o niską frekwencję wśród polskich seniorów w pierwszej turze wyborów prezydenckich skwitował, że wpłynęły na nią "skutki epidemii" i "obawy pewnej części starszego pokolenia".

Ja mogę zapewnić, tak, jak wielu innych, że udział w tych wyborach jest naprawdę całkowicie bezpieczny. Bezpieczniejszy nawet niż pójście do sklepu. Naprawdę nie ma się, czego obawiać

- zapewnił Kaczyński.

Zwracając się do pokolenia polskich seniorów, poprosił, by "iść na te wybory". "One są ważne dla każdego z państwa i są ważne dla przyszłości także państwa dzieci i wnuków. Niezwykle ważne w tym wymiarze, który dotyczy losów starszego pokolenia ta waga jest naprawdę ogromna" - podkreślił.

Prezes PiS zwrócił uwagę, że kultura przeciwników Andrzeja Dudy, "jest kulturą (...), która nie szanuje ludzkiego życia, nie tylko tego życia poczętego, ale nie szanuje także życia ludzi starszych, szczególnie takich ludzi wyraźnie starszych". "Ta eutanazja, która niekiedy dziś w Europie przybiera charakter właściwie przymusowy jest tego najlepszym dowodem" - argumentował.

"Nie idźmy w tym kierunku" - zaapelował. "Jeżeli nie chcemy iść w tym kierunku - to idźmy i głosujmy. Głosujmy na Andrzeja Dudę, bo on jest gwarancją, że Polska w tym kierunku nie pójdzie" - podkreślił Jarosław Kaczyński.

Kaczyński: PiS nie chce sterować mediami

Kaczyński zaznaczył w Telewizji Trwam, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce "sterować" mediami.

Nie chcemy tylko tego, żeby gdzieś poza granicami Polski zapadała decyzja: popieramy danego kandydata na prezydenta, a tego, który z danego punktu widzenia jest gorszy, czy zły po prostu niszczymy, nawet przy pomocy najbardziej haniebnych metod

- mówił polityk.

Prezes PiS ocenił, że Polsce do prawdziwej przemiany konieczna jest reforma sądownictwa. "Chodzi o to, by w Polsce obowiązywało prawo, elementarna uczciwość, sprawiedliwość i przyzwoitość; one bardzo często są dzisiaj łamane niestety przez sądy" - zauważył polityk.

Podkreślił, że PiS nie łamie prawa.

Konstytucję łamali nasi poprzednicy, my konstytucji nie łamiemy, szanujemy ją, ale nie ukrywamy, że wolelibyśmy, żeby można było ją zmienić

- dodał.

Zdaniem Kaczyńskiego konstytucja "w wielu wypadkach jest fatalnie wręcz skonstruowana". "Fakt, że była uchwalana przez dwie partie postkomunistyczne (...) też jest w jej treści bardzo widoczny - zaznaczył.

"Traktują Polskę jako dodatek do Niemiec"

Siły zewnętrzne uzurpują sobie prawo do decydowanie, kto będzie w Polsce rządził; miała miejsce bardzo brutalna i daleko idąca interwencja ze strony prasy niemieckiej - ocenił w TV Trwam Kaczyński.

Siły zewnętrzne uzurpują sobie prawo do decydowania o tym, kto w Polsce będzie rządził, a to jest odbieranie Polakom czegoś, co jest święte, tzn. niepodległości i suwerenności, i musimy się temu bardzo zdecydowanie przeciwstawić

- powiedział.

"My zawsze prowadziliśmy politykę zmierzającą do podniesienia naszego statusu i naszej pozycji; nasi polityczni przeciwnicy są na te kwestie zupełnie obojętni, w gruncie rzeczy są gotowi traktować Polskę jako taki dodatek do Niemiec" - ocenił prezes PiS.

