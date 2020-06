Podczas niedzielnej mszy świętej w Węgliskach na Podkarpaciu ksiądz z ambony zachęcał wiernych, by w zaplanowanych na 28 czerwca wyborach prezydenckich głosowali na konkretnego kandydata - ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudę.

"Boże, spraw, aby wszyscy głosowali na Andrzeja Dudę" – miał powiedzieć duchowny w kaplicy przynależącej do parafii pw. Nawiedzenia NMP w Medyni Głogowskiej koło Łańcuta. Słowa emerytowanego ks. Józefa Kota cytowała w rozmowie z portalem rzeszow-news.pl uczestniczka mszy.

- Wywołało to poruszenie i niesmak wśród zebranych – powiedziała kobieta. Ona sama postanowiła zainterweniować u proboszcza ks. Jana Krzywińskiego. Miała usłyszeć tylko: „Możesz z tym iść do telewizji, prasy”. Tak też zrobiła. Ani proboszcz, ani ks. Kot nie chcą odpowiadać na pytania mediów.

Tymczasem na parafiankę, która nagłośniła sprawę, spadł hejt. - Na mnie, nie na księdza. To mała miejscowość, wszyscy się znają, więc od razu było wiadomo, że to ja. W dodatku jak to w małej miejscowości, nie wypada źle mówić na Kościół, bo zaraz się słyszy, że to ataki, szkalowanie – powiedziała rzeszowskiej „Wyborczej”. Co ciekawe, zgodnie z jej relacją na mszy był też obecny poseł PiS Kazimierz Gołojuch. Ten, którego parafia pw. św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej polecała przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku. Ostatecznie Gołojuch dostał się do Sejmu. Zdobył ponad 18 tysięcy głosów.

Wybory prezydenckie 28 czerwca 2020

Przypomnijmy, że pierwsza tura wyborów prezydenckich zaplanowana jest na 28 czerwca. W wyścigu o urząd prezydenta bierze udział jedenastu kandydatów. Ewentualna druga tura głosowania odbędzie się 12 lipca. Jak wynika z sondaży, głównym kontrkandydatem Andrzeja Dudy jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

RadioZET.pl/rzeszow-news.pl/Gazeta Wyborcza