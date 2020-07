Andrzej Duda wygra wybory, jeśli do urn nie pójdą młodzi

"Sprawdź, zdecyduj, zagłosuj" to akcja informacyjna Radia ZET przed drugą turą wyborów prezydenckich. Codziennie aż do ciszy wyborczej pokazujemy ostatnią prostą w wyścigu o prezydenturę. W piątek, w ostatnim dniu kampanii, sprawdzamy, kto musiałby zrezygnować z pójścia do urn, żeby wygrał Andrzej Duda, a kto musiałby odpuścić wybory, by zwyciężył Rafał Trzaskowski.

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie już 12 lipca. Urzędujący prezydent w I turze wyborów otrzymał 43,50 proc. głosów. Na kandydata KO zagłosowało 30,46 proc. Polaków. Jak zagłosują Polacy w niedzielę? Ostatnie sondaże przed ciszą wyborczą potwierdzają, że Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski idą łeb w łeb.

Tymczasem my, w ramach akcji "Sprawdź, zdecyduj zagłosuj", pytamy przewrotnie: czyich głosów musiałoby zabraknąć, żeby dany kandydat miał wygraną w kieszeni.

Wybory 2020: "Sprawdź, zdecyduj, zagłosuj"

Podział na Polske A i B, powiatową i wielkomiejską raczej nie ma aż takiego dużego znaczenia jak to, w jakim wieku są wyborcy. Jak mówi Radiu ZET politolog prof. Anna Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego, dla Andrzeja Dudy lepsza byłaby mniejsza frekwencja wśród najmłodszych wyborców. Gdyby z kolei to seniorzy zostali 12 lipca w domach, wygrałby kandydat KO.

Osoby starsze chętniej głosują na Andrzeja Dudę. Stąd też kampania profrekwencyjna i nawoływanie, chociażby przez premiera Mateusza Morawieckiego, i mówienie, że to wszystko jest bezpieczne, a koronawirus już nie jest taki straszny

- mówi nam prof. Pacześniak. - Osoby młode, mieszkające w dużych miastach, jeśli one uznają, że kwestia jest już rozstrzygnięta, to tak się stanie i te wybory wygra Andrzej Duda - dodaje.

Oznacza to, że każdy głos się liczy i może zdecydować o zwycięstwie. W drugiej turze wyborów prezydenckich to stwierdzenie bardziej prawdziwe niż zwykle. - W sondażach różnica między poparciem dla prezydenta Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego jest niewielka i jak dotąd nigdy bardziej decydujący o zachowaniu Polaków przy urnach może być też czas ciszy wyborczej - wyjaśnia politolog.

Ważna będzie przy tym frekwencja. Według ekspertki może dojść do rzadko spotykanej sytuacji, kiedy udział w drugiej turze wyborów będzie na niższym poziomie niż w pierwszej. Wszystko zależy od mobilizacji osób których kandydaci pierwszego wyboru odpadli już z wyścigu o urząd prezydenta.